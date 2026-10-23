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Thomas Anders gibt Russland einen Korb.
Thomas Anders gibt Russland einen Korb.
IMAGO/Berlinfoto
Thomas gegen Russland

"Keinen Fall": Anders will nicht mehr für Russen singen

Thomas Anders ist in Russland noch immer ein gefeierter Star. Doch trotz lukrativer Angebote zieht der Sänger eine klare Grenze.
Von Heute Entertainment
23.10.2026, 13:08
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Thomas Anders ist in Russland bis heute ein gefeierter Musikstar. Doch obwohl ihm dort lukrative Konzertangebote winken, kommt ein Auftritt für den 63-Jährigen derzeit nicht infrage.

Im Gespräch für das Format "MusikerGrillen" von WELT TV und dem Magazin "Rolling Stone" erklärte der Sänger, warum er konsequent Nein sagt: "Ich habe sofort gesagt: Das mache ich auf gar keinen Fall." Der Grund dafür ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Anders nicht unterstützen will. "Das will ich nicht. Das kann ich nicht gutheißen, was da passiert", stellte er klar. Wie "Bunte.de" berichtet, unterscheidet sich die heutige Situation für ihn deutlich von seinen Auftritten zu Zeiten der Sowjetunion.

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"In dieser Welt..."

Besonders die engen familiären und persönlichen Verbindungen zwischen Menschen aus Russland und der Ukraine machen die Lage für den Musiker schwierig. Viele haben Verwandte im jeweils anderen Land, leben dort oder sind miteinander verheiratet. "In dieser Welt will ich dort nicht auftreten", betonte Anders.

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Gleichzeitig bedauert er, dass auch seine russischen Fans unter seiner Entscheidung leiden, obwohl sie nichts für die politische Situation können. Wer es sich leisten kann, hat immerhin die Möglichkeit, ihn bei Konzerten in Kasachstan oder der Türkei zu erleben – für viele andere bleibt das jedoch außer Reichweite.

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Dass russische Kontakte ihn weiterhin zu Auftritten bewegen wollen, ändert an seiner Haltung nichts. Seine Bedingung für ein mögliches Umdenken formulierte er deutlich: "Da muss sich ganz oben an der Spitze etwas ändern. Da muss eine andere Einstellung zur Weltpolitik kommen."

red, 23.10.2026, 13:08
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