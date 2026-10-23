i Lilly Becker hat sich getrennt. IMAGO/BREUEL-BILD Jetzt bestätigt sie es Lilly Becker packt aus: "Niemand liegt in meinem Bett" Lilly Becker ist wieder Single und genießt ihre Freiheit. Nach dem Liebes-Aus mit Thorsten Weck hat sie klare Vorstellungen von ihrer Zukunft. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lilly Becker hat nach vier Jahren Beziehung wieder nur sich selbst im Blick – und scheint damit bestens klarzukommen. Die 50-Jährige und Sportmanager Thorsten Weck (57) gehen getrennte Wege. Bei einer Modenschau in London sprach die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker (58) offen über ihr Liebesleben: "Ich bin damit durch. Wenn es passiert, passiert es. Aber ich habe kein Glück mit britischen Männern!"

Dating-Apps kommen für die gebürtige Niederländerin nicht infrage, stattdessen setzt sie auf echte Begegnungen. Wie "TAG24" unter Berufung auf die britische "Daily Mail" berichtet, genießt die frühere "Dschungelcamp"-Siegerin ihre neue Freiheit durchaus: "Niemand liegt in meinem Bett, niemand schnarcht. Das gefällt mir", scherzte sie.

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"Werde mich nie wieder beschweren"

Nicht nur in Sachen Liebe beginnt für Lilly ein neues Kapitel, auch ihr Wohnort hat sich erneut geändert. Gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus (16) lebt sie wieder in London – und diesmal offenbar mit voller Überzeugung. "Ich werde mich nie wieder über London beschweren, solange ich lebe. Ich werde hier sterben. Das steht fest", erklärte sie.

Erst vor einem Jahr hatte sie die britische Hauptstadt wegen finanzieller Schwierigkeiten verlassen und war nach Düsseldorf gezogen. Damals machte sie öffentlich, dass ihr nur noch fünf Euro auf dem Konto geblieben waren.

Auch das Verhältnis zu Boris Becker bleibt ein Thema: Beim Unterhalt für den gemeinsamen Sohn fühlt sich Lilly von ihrem Ex-Mann im Stich gelassen.