i Felix Neureuther meldet sich zu Wort. APA-Images / Action Press / Matthias Wehnert Ex-Ski-Star warnt Sorge um alle Kinder! Felix Neureuther schlägt Alarm Der frühere Ski-Star macht sich Sorgen um die Gesundheit der Kinder. Vor allem bei Bewegung und Kreativität sieht er großen Handlungsbedarf. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

E-Scooter, Rolltreppen, elektronische Spielsachen - Felix Neureuther sieht in den modernen Annehmlichkeiten eine Gefahr für die Jüngsten.

"Uns wird im Alltag immer mehr abgenommen", kritisiert der 42-Jährige. Durch die technischen Neuerungen würden vor allem Kinder viel zu wenig Bewegung bekommen.

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Schulen sollen handeln

"Wir müssen bei den Kleinen anfangen", fordert der frühere Skirennläufer. Dabei sieht Neureuther auch die Schulen in der Verantwortung.

"In unserem Bildungssystem kommt die Förderung von Kreativität viel zu kurz. Die kreativen Fächer sind Sport, Musik und Kunst. Genau das sind aber die Fächer, die als Erstes ausfallen."

Aber auch Erwachsene sind vom Bewegungsmangel betroffen, schreibt bunte.de. "Wir müssen nicht mehr selbst einkaufen gehen, keine Stiegen mehr steigen oder Lichtschalter betätigen", so Neureuther. Für ihn ist es daher umso wichtiger, Bewegung stärker zu fördern - vor allem mit Blick auf das Gesundheitssystem.

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Ex-Ski-Star selbst im "Reha-Modus"

Der frühere Skirennläufer weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Bewegung ist. Der 42-Jährige kämpft selbst mit einer Wirbelversteifung und befindet sich derzeit im "großen Reha-Modus". Eine Operation hofft er umgehen zu können.