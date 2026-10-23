Startseite Unterhaltung Stars
Felix Neureuther meldet sich zu Wort.
Felix Neureuther meldet sich zu Wort.
APA-Images / Action Press / Matthias Wehnert
Ex-Ski-Star warnt

Sorge um alle Kinder! Felix Neureuther schlägt Alarm

Der frühere Ski-Star macht sich Sorgen um die Gesundheit der Kinder. Vor allem bei Bewegung und Kreativität sieht er großen Handlungsbedarf.
Von Heute Entertainment
23.10.2026, 10:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

E-Scooter, Rolltreppen, elektronische Spielsachen - Felix Neureuther sieht in den modernen Annehmlichkeiten eine Gefahr für die Jüngsten.

"Uns wird im Alltag immer mehr abgenommen", kritisiert der 42-Jährige. Durch die technischen Neuerungen würden vor allem Kinder viel zu wenig Bewegung bekommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Ski-Ikone Neureuther sorgt sich um seine Kinder

Schulen sollen handeln

"Wir müssen bei den Kleinen anfangen", fordert der frühere Skirennläufer. Dabei sieht Neureuther auch die Schulen in der Verantwortung.

"In unserem Bildungssystem kommt die Förderung von Kreativität viel zu kurz. Die kreativen Fächer sind Sport, Musik und Kunst. Genau das sind aber die Fächer, die als Erstes ausfallen."

Auch interessant

Diese 7 Tricks kurbeln deinen Stoffwechsel wirklich an
Redmi Watch 6 Active – so gut ist die Budget-Uhr
Salzburgs Polit-Prominenz eröffnet Luxus-Fitnessstudio

Aber auch Erwachsene sind vom Bewegungsmangel betroffen, schreibt bunte.de. "Wir müssen nicht mehr selbst einkaufen gehen, keine Stiegen mehr steigen oder Lichtschalter betätigen", so Neureuther. Für ihn ist es daher umso wichtiger, Bewegung stärker zu fördern - vor allem mit Blick auf das Gesundheitssystem.

Ex-Ski-Star selbst im "Reha-Modus"

Der frühere Skirennläufer weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Bewegung ist. Der 42-Jährige kämpft selbst mit einer Wirbelversteifung und befindet sich derzeit im "großen Reha-Modus". Eine Operation hofft er umgehen zu können.

red, 23.10.2026, 10:15
Mehr zum Thema
Felix Neureuther Kinder Sport E-Scooter
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote