i Mit Lockenwicklern! Netrebko feiert wilde Party Instagram Luxus-Dinner in Wien Mit Lockenwicklern! Anna Netrebko schmeißt wilde Party Opern-Star Anna Netrebko lässt es in Wien ordentlich krachen. Für ihre Freunde verwandelt sie ihre Wohnung in ein Luxus-Restaurant. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Opernbühne kennt man Anna Netrebko in glamourösen Kleidern und perfekt gestylt. Doch privat zeigt sich die Sängerin ganz anders. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans jetzt mit hinter die Kulissen einer Dinnerparty in ihrer Wiener Wohnung.

Dabei überrascht die 54-Jährige mit einem ziemlich ungewöhnlichen Küchen-Look.

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Mit Lockenwicklern am Herd

Statt eleganter Abendrobe trägt die Operndiva ein buntes Blumenkleid und rosa Lockenwickler im Haar. So bereitet sie höchstpersönlich die Häppchen für ihre Gäste zu. Auf den Tisch kommen unter anderem Lachs, Fleisch und Rote Rüben.

Ganz alleine muss Netrebko allerdings nicht kochen. Ihr Sohn Tiago packt ebenfalls mit an. Gemeinsam mit Freundinnen werden in der Küche kleine Köstlichkeiten vorbereitet, während im Ofen bereits die Hauptspeisen brutzeln.

Champagner und Luxus-Menü

Beim Essen lässt sich die Sängerin nicht lumpen. Eine riesige Lammkeule mit Rosmarin, Knoblauch und Schalotten landet ebenso auf dem Tisch wie knusprige Strudel mit Sesam. Dazu gibt es Garnelenspieße mit Ananas und weitere ausgefallene Vorspeisen.

Auch bei der Dekoration fährt Netrebko groß auf. Kerzen, Lichterketten und frisches Obst schmücken die festliche Tafel. Für einen besonderen Hingucker sorgt ein mehrstöckiger, goldener Gläserturm, auf dem Rosé-Champagner serviert wird.

Netrebkos mehrstöckiger, goldener Gläserturm, auf dem Rosé-Champagner serviert wird. Instagram

Promis feiern in Netrebkos Wohnung

Gefeiert wird in ihrer prachtvollen Wiener Altbauwohnung. Zwischen Kristallleuchtern, goldenen Spiegeln und dunklen Holzvertäfelungen genießen die Gäste den Abend.

Den Abend mit Freunden genießen – auch Natalia Ushakova feierte mit. Instagram

Unter den Partygästen sind auch bekannte Gesichter aus der Opernwelt: Sopranistin Natalia Ushakova, Pianistin Natalia Sidorenko und Kulturmanager Daniel Serafin lassen sich die Feier nicht entgehen. Gemeinsam posieren sie gut gelaunt mit ihrer Gastgeberin für Erinnerungsfotos.