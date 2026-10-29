i Der Garten verabschiedet sich langsam in die Winterpause. Unsplash/Pawel Andrzejczak (Symbolbild) Garten in Gefahr 6 Aufgaben, die du vor dem 1. Frost erledigen musst Der erste Frost kann Pflanzen und Leitungen schädigen. Diese sechs Handgriffe schützen deinen Garten. Von Heute Life 29.10.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch leuchten die letzten Herbstblätter in bunten Farben, doch die ersten frostigen Nächte stehen bereits vor der Tür. Höchste Zeit also, im Garten noch einmal Hand anzulegen. Denn wer jetzt ein paar wichtige Arbeiten vergisst, könnte im Frühling eine böse Überraschung erleben.

1. Wasser abdrehen, bevor es teuer wird

Eine vergessene Wasserleitung kann im Winter schnell zum kostspieligen Problem werden. Gefriert das Wasser darin, dehnt es sich aus und kann Rohre beschädigen. Deshalb unbedingt Außenwasserhähne absperren und Leitungen, Gartenschläuche sowie Regentonnen entleeren. Auch Gießkannen sollten trocken und frostgeschützt verstaut werden.

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2. Empfindliche Pflanzen in Sicherheit bringen

Was im Sommer auf Balkon und Terrasse prächtig gedeiht, verträgt oft keine Minusgrade. Besonders Oleander, Zitruspflanzen und Bougainvillea brauchen rechtzeitig ein geeignetes Winterquartier. Ideal ist ein heller, kühler und frostfreier Platz. Vor dem Einräumen sollten die Pflanzen auf Schädlinge kontrolliert werden. Winterharte Kübelpflanzen dürfen draußen bleiben, ihre Wurzeln brauchen allerdings zusätzlichen Kälteschutz.

3. Dem Rasen einen letzten Schnitt gönnen

Bevor der Winter endgültig Einzug hält, darf der Rasen noch einmal unter den Mäher. Solange das Gras wächst und der Boden nicht gefroren ist, empfiehlt sich eine Schnitthöhe von rund fünf Zentimetern. Anschließend sollten Schnittreste entfernt werden. Bei Frost oder starker Nässe den Rasen möglichst nicht betreten, um die empfindlichen Gräser zu schonen.

4. Laub nicht überall wegräumen

So verlockend ein blitzblanker Garten auch sein mag: Nicht jedes Blatt muss verschwinden. Während Laub auf dem Rasen entfernt werden sollte, darf es in Beeten und unter Sträuchern ruhig liegen bleiben. Dort wirkt es wie eine natürliche Schutzdecke gegen Kälte. Ein Laubhaufen in einer ruhigen Ecke bietet außerdem Igeln und anderen Kleintieren einen willkommenen Unterschlupf.

5. Jetzt schon an den Frühling denken

Wer sich im Frühling über Tulpen, Narzissen und Krokusse freuen möchte, kann deren Zwiebeln noch setzen, solange der Boden nicht gefroren ist. Anders sieht es bei frostempfindlichen Dahlien und Knollenbegonien aus. Ihre Knollen sollten rechtzeitig ausgegraben, getrocknet und kühl sowie frostfrei gelagert werden.

6. Gartenmöbel vor Frostschäden bewahren

Auch Gartenmöbel und Blumentöpfe brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Holzmöbel sollten gereinigt und bei Bedarf gepflegt werden, während Polster und empfindliche Dekoration besser ins Trockene wandern.

So bringst du Eichhörnchen über den Winter i ?

Besonders Terrakottatöpfe können durch gefrierende Feuchtigkeit Risse bekommen. Wer jetzt noch ein wenig Zeit in seinen Garten investiert, erspart sich im Frühling nicht nur böse Überraschungen, sondern auch unnötige Kosten. Denn eines ist sicher: Der nächste Frühling kommt bestimmt – und ein gut vorbereiteter Garten dankt es mit einem umso schöneren Start in die neue Saison.