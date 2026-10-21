i Der Autohändler Leibetseder im Bezirk Perg ist in Schwierigkeiten geraten. Facebook Mitarbeiter zittern Viel zu hohe Kosten – jetzt ist Autohändler pleite Die Krise fordert ein weiteres Opfer: Ein Autohändler hat hohe Schulden angehäuft und ist in die Pleite geschlittert. Jetzt zittern die Mitarbeiter. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Autohaus Leibetseder hat seine Zentrale in Mauthausen und verfügt über einen weiteren Standort in St. Georgen an der Gusen (beide Bez. Perg). Die Firma handelt mit Neu- und Gebrauchtwagen und betreibt eine Kfz-Werkstätte.

Die Ursachen der nun eingetretenen Zahlungsunfähigkeit: die anhaltende Schwäche in der Branche und dazu massiv gestiegene Fix- und Personalkosten. Diese konnten nicht im vollen Umfang an die Kunden weitergegeben werden.

1 Million Euro Schulden

Die Details der Misere: Die Schulden machen gut 1 Million Euro. Dem gegenüber steht ein Vermögen von rund 460.000 Euro.

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Von der Insolvenz sind etwa 40 Gläubiger und acht Beschäftigte betroffen. Sie müssen jetzt um die Zukunft bangen.

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Verschlankung geplant

Zumindest so viel steht fest: Das Unternehmen will weitermachen. Der Plan: Der profitable Reparaturbereich soll bestehen bleiben. Dafür will man den Fahrzeughandel auf ein schlankeres Modell umstellen.