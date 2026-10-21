i Charly und sein Doppelgänger. Tierheim Linz Große Verwandlung Hund Charly verliert Fell – plötzlich sind es zwei Unglaublich, wie viel Fell in einem Hund stecken kann! Im Tierheim Linz sorgte Charly nach einer Fellpflege für eine haarige Überraschung. Von Österreich Heute 21.10.2026, 04:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da staunten selbst die Mitarbeiter im Tierheim Linz nicht schlecht! Hund Charly bekam eine ordentliche Fellpflege verpasst. Was dabei zum Vorschein kam, ist kaum zu glauben: Der Vierbeiner verlor so viele Haare, dass daraus gleich ein zweiter Hund gebastelt werden konnte.

Eine Diät musste Charly dafür nicht machen. Stattdessen wurde sein dichtes Fell gründlich gepflegt und von losen Haaren befreit. Am Ende lag ein riesiger Berg Hundehaare auf dem Boden.

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Plötzlich hat Charly einen Doppelgänger

Die Mitarbeiter des Tierheims ließen sich etwas Besonderes einfallen: Sie formten aus dem ausgekämmten Fell kurzerhand einen zweiten Charly. Mit vier Beinen, Kopf und Schwanz sah der haarige Doppelgänger seinem Vorbild zumindest von der Form her ähnlich.

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Das Ergebnis wurde natürlich auf Fotos festgehalten. Darauf liegt Charly neben seinem zweiten Ich und blickt neugierig in die Kamera.

Charly lässt sich nicht beeindrucken

Während das Tierheim über den ungewöhnlichen Fellberg staunt, scheint Charly die ganze Aufregung ziemlich egal zu sein. Von seinem neuen Kollegen zeigt sich der Vierbeiner jedenfalls wenig beeindruckt.

Einen Vorteil hat der zweite Charly allerdings: Er braucht weder Futter noch Spaziergänge und verliert garantiert keine Haare mehr.

Das Tierheim bringt die haarige Überraschung auf den Punkt: "Wir hätten jedenfalls nicht gedacht, dass in einem Hund so viel Hund steckt!"