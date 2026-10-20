i Dank des Vereins "Rollende Engel" verbrachte Anna eine wunderschöne Zeit am Klopeiner See. Verein "Rollende Engel" Patientin überglücklich Anna schwer krank – jetzt wurde ihr großer Traum wahr In jungen Jahren verbrachte Anna viel Zeit in Kärnten. Jetzt ist sie alt, krank – und hatte nur mehr einen Wunsch: eine Rückkehr an den Klopeiner See. Von Oberösterreich Heute 20.10.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 88-Jährige lebt in einem Pflegeheim und braucht rund um die Uhr Betreuung. Täglich wird sie von ihrer Familie besucht – die gibt alles, damit es der Mama und Oma gut geht. In letzter Zeit erzählt die Frau immer von früher und wie gerne sie noch einmal an den Kärntner See reisen würde.

Google Map anzeigen

Mit dieser Wunschanfrage wandte sich Tochter Irene an den Welser Verein "Rollende Engel". Binnen weniger Stunden war das Team einsatzbereit. Die freiwilligen Helfer Theresa und Florian holten die überglückliche Anna zeitig in der Früh ab.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im speziell ausgestatteten Van ging es dann gemütlich Richtung Süden. Während der Fahrt berichtete der Fahrgast viel von früher. Immer wieder sagte die betagte Patientin, wie glücklich sie ist, dass sie das heute noch einmal erleben darf.

Noch einmal nach Kärnten i ?

Spontan ins China-Restaurant

Auf der Reise schwärmte Anna auch von chinesischem Essen. Als sich bei allen Beteiligten der Hunger meldete, beschloss die Gruppe spontan, in ein asiatisches Restaurant zu gehen. Sie bestellte sich ihr Lieblingsgericht und genoss dieses in vollen Zügen.

Mit vollem Magen konnte das Team die Fahrt fortsetzen. Dort angekommen suchte man einen schönen Platz mit traumhaftem Blick auf den See. Viele wertvolle Erinnerungen an einst kamen hoch.

Bei Kaffee und köstlichem Eis verbrachten die Reisenden einen herrlichen Nachmittag. Viele Fotos von der Familie wurden geschossen – Bilder, die für immer als Erinnerung an die Wunscherfüllung bleiben.

Irgendwann am späteren Nachmittag war die 88-Jährige aber zu schwach. Es wurde Zeit, zurückzufahren. Während der Fahrt ruhte sie sich aus, immer wieder liefen Tränen der Freude über ihre Wangen.

Die Bilder des Tages i ?

"So herzlich aufgenommen"

Im Heim retour berichtete sie gleich allen, was für ein schöner Ausflug das war. "Wir wünschen Anna alles Liebe und Gute und möchten uns auch auf diesem Wege nochmals bei der Familie bedanken, die unser Team so herzlich aufgenommen und auch zum Essen eingeladen hat", so der Verein.

Wer ihn unterstützen möchte, findet alle Information auf rollende-engel.at.