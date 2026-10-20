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Ein 88-Jähriger aus Oberösterreich verirrte sich mit seinem Auto bis nach Tschechien. (Symbolbild)
Ein 88-Jähriger aus Oberösterreich verirrte sich mit seinem Auto bis nach Tschechien. (Symbolbild)
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Polizei rettet Pensionisten

88-Jähriger verirrt sich mit Auto bis nach Tschechien

Ein 88-Jähriger aus Oberösterreich verirrte sich mit seinem Auto bis nach Tschechien. Weil er nicht mehr nach Hause fand, musste die Polizei helfen.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 18:56
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Eine Autofahrt endete für einen 88-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung völlig anders als geplant. Der Pensionist hatte sich bis nach Tschechien verirrt und wusste nicht mehr, wie er nach Hause kommen sollte. Erst mit Unterstützung der Polizei konnte er gefunden werden.

Nachdem der Senior am Montagabend mit seinem Wagen weggefahren und nicht zurückgekehrt war, schlugen seine Angehörigen Alarm. Am Dienstag gegen 6 Uhr meldeten sie den 88-Jährigen bei der Polizei als vermisst.

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Pensionist wusste nicht mehr weiter

Den Beamten gelang es schließlich, den Mann telefonisch zu erreichen. Dabei stellte sich heraus, dass er sich auf einer unbekannten Straße in Tschechien befand und den Rückweg nicht mehr fand.

Hilfe kam von einer Anwohnerin, die auf den Pensionisten aufmerksam wurde und der österreichischen Polizei seinen genauen Aufenthaltsort mitteilen konnte.

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Gemeinsam mit den tschechischen Kollegen gelang es schließlich, den 88-Jährigen ausfindig zu machen. Seine Angehörigen konnten ihn daraufhin abholen.

red, 20.10.2026, 18:56
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