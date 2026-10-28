i "Sie befriedigt mich unter der Dusche manuell", verrät der Mann. KatarzynaBialasiewicz, istock (Symbolbild) Seit Jahren kein Sex "Sie befriedigt mich unter der Dusche mit ihrer Hand" Seit Jahren läuft im Bett nichts mehr. Ein Mann vermisst die Intimität mit seiner Partnerin und denkt inzwischen sogar darüber nach, fremdzugehen. Von André Wilding 28.10.2026, 05:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie lange hält eine Beziehung ohne Sex? Diese Frage beschäftigt einen Mann, der seit vielen Jahren keinen Geschlechtsverkehr mehr mit seiner Partnerin hatte. Zwar gibt es gelegentlich noch intime Momente, doch von einem erfüllten Liebesleben kann für ihn keine Rede mehr sein.

Mittlerweile ist seine Unzufriedenheit so groß, dass er sogar darüber nachdenkt, sich die fehlende Nähe außerhalb der Beziehung zu holen.

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Intimität gibt es nur noch auf Wunsch

Der Mann beschreibt eine Partnerschaft, in der körperliche Zärtlichkeiten offenbar selten geworden sind. Wenn er seine Partnerin darum bittet, befriedigt sie ihn manchmal unter der Dusche.

"Meine Partnerin und ich hatten seit vielen Jahren keinen Geschlechtsverkehr mehr. Sie befriedigt mich unter der Dusche manuell, wenn ich sie darum bitte, aber Oralsex ist sehr selten, und ich weiß, dass sie ihn hasst", erzählt der Mann im "Daily Star".

Er weiß, dass seine Partnerin diese Form der Intimität einfach nicht mag. Geschlechtsverkehr haben die beiden schon seit vielen Jahren nicht mehr. Für ihn ist die Situation aber zunehmend belastend.

Gedanken ans Fremdgehen

Die fehlende Sexualität hat den Mann bereits dazu gebracht, über einen Seitensprung nachzudenken. Bisher hat er diesen Gedanken allerdings nicht in die Tat umgesetzt. Doch er überlegt auch, wie sich das Liebesleben mit seiner Partnerin wieder beleben ließe.

Eine seiner Ideen: einen weiteren Mann ins gemeinsame Schlafzimmer einzuladen. Er hofft, dass seine Partnerin dadurch wieder sexuelle Lust entwickeln könnte. Ob sie selbst an einem solchen Versuch Interesse hätte, geht aus seiner Schilderung nicht hervor.

Ist die Gewohnheit schuld?

Der Mann vermutet, dass die beiden nach vielen gemeinsamen Jahren zu sehr aneinander gewöhnt sind. Er glaubt, dass die Routine ihrer Beziehung auch das Liebesleben beeinflusst.

Gleichzeitig wächst seine Sorge, dass er mit der Situation nicht mehr lange zurechtkommen wird. Trotz seiner Gedanken an einen Seitensprung sucht er nach einer Möglichkeit, die Intimität innerhalb der Partnerschaft wiederherzustellen.

Ob seine Partnerin die fehlende Sexualität ebenfalls als Problem empfindet, bleibt offen.

Für den Mann steht jedenfalls fest: So wie bisher soll es nicht weitergehen. Er möchte herausfinden, ob die beiden gemeinsam wieder mehr Nähe und Leidenschaft entwickeln können.

"Nehmen Sie es ihr nicht übel"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman erklärt im "Daily Star": "Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin außerhalb des Schlafzimmers auf eine reife und besonnene Weise. Geben Sie zu, dass Sie die Intimität vermissen, die Sie einst genossen haben. Fragen Sie sie, ob es ihr gut geht, und ermutigen Sie sie, sich zu öffnen. Seien Sie bereit zuzuhören und nehmen Sie es ihr nicht übel, wenn Ihnen manches, was Sie hören, nicht gefällt."

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Und weiter: "Überlegen Sie, ob Sie wieder Aktivitäten unternehmen möchten, die Ihnen Spaß gemacht haben, als Sie sich kennengelernt haben. Letztendlich muss sie dir sagen, was sie fühlt und wie sie sich die Zukunft dieser Beziehung vorstellt."