i Neue Wettermodelle deuten eigentlich auf einen milden Winter hin, aber wer weiß? istock (Symbolbild) Frost am Martinstag Kommt doch ein harter Winter? Bauernregel warnt Eine uralte Bauernregel sagt: Frost am 11. November bedeutet einen strengen Winter. Die Wettermodelle zeigen jetzt tatsächlich Kälte an. Von Heute Life 30.10.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Laternenumzüge zu Sankt Martin am 11. November könnten heuer besonders frostig werden. Laut dem europäischen Wettermodell ECMWF baut sich bis zum Martinstag ein Hoch über der Nordsee auf, während an der Ostsee ein Tief hängt. Dazwischen strömt kalte Luft aus nordöstlicher Richtung herein.

Die Wettermodelle rechnen schon seit Längerem mit Kälte - besonders der 10. November dürfte eisig werden. Ganz gesichert ist die Prognose aber noch nicht.

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Das sagten die Bauern

Am Martinstag hatten unsere Vorfahren einiges zu sagen, doch alle Reime wie beispielsweise: "Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart", weisen auf einen strengen Winter hin, wenn es am 11. November frostig wird.

Wie verlässlich ist die Bauernregel?

Meteorologen betonen: Verlässliche Wettervorhersagen sind nur etwa zehn Tage im Voraus möglich. Für einen Winter, der noch Wochen entfernt liegt, bleibt nur die Statistik. Trotzdem stecken hinter vielen Bauernregeln jahrhundertelange Beobachtungen - und in manchen Regionen treffen sie erstaunlich oft zu.

Die Legende besagt übrigens: Das Volk wollte Martin von Tours im Jahr 371 zum Bischof machen. Er selbst lehnte ab und versteckte sich unter Gänsen. Deren Geschnatter verriet ihn jedoch - deshalb gibt es bis heute am 11. November vielerorts Gänsebraten.