Startseite Life
Neue Wettermodelle deuten eigentlich auf einen milden Winter hin, aber wer weiß?
Neue Wettermodelle deuten eigentlich auf einen milden Winter hin, aber wer weiß?
istock (Symbolbild)
Frost am Martinstag

Kommt doch ein harter Winter? Bauernregel warnt

Eine uralte Bauernregel sagt: Frost am 11. November bedeutet einen strengen Winter. Die Wettermodelle zeigen jetzt tatsächlich Kälte an.
Von Heute Life
30.10.2026, 09:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Laternenumzüge zu Sankt Martin am 11. November könnten heuer besonders frostig werden. Laut dem europäischen Wettermodell ECMWF baut sich bis zum Martinstag ein Hoch über der Nordsee auf, während an der Ostsee ein Tief hängt. Dazwischen strömt kalte Luft aus nordöstlicher Richtung herein.

Die Wettermodelle rechnen schon seit Längerem mit Kälte - besonders der 10. November dürfte eisig werden. Ganz gesichert ist die Prognose aber noch nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das sagten die Bauern

Am Martinstag hatten unsere Vorfahren einiges zu sagen, doch alle Reime wie beispielsweise: "Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart", weisen auf einen strengen Winter hin, wenn es am 11. November frostig wird.

Auch interessant

Wetter-Orakel warnt jetzt vor einem Kälteeinbruch
Neue Prognose ist da! Schnee kommt nach Österreich
Alte Bauernregel nennt wichtigen Stichtag für Wetter

Wie verlässlich ist die Bauernregel?

Meteorologen betonen: Verlässliche Wettervorhersagen sind nur etwa zehn Tage im Voraus möglich. Für einen Winter, der noch Wochen entfernt liegt, bleibt nur die Statistik. Trotzdem stecken hinter vielen Bauernregeln jahrhundertelange Beobachtungen - und in manchen Regionen treffen sie erstaunlich oft zu.

Die Legende besagt übrigens: Das Volk wollte Martin von Tours im Jahr 371 zum Bischof machen. Er selbst lehnte ab und versteckte sich unter Gänsen. Deren Geschnatter verriet ihn jedoch - deshalb gibt es bis heute am 11. November vielerorts Gänsebraten.

red, 30.10.2026, 09:18
Mehr zum Thema
November St. Martin Frost Winter
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote