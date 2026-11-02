i Im Kühlschrank gibt es eine unscheinbare Stelle, die beim Großputz fast immer untergeht. KI Putz-Fehler Hier versteckt sich der Schmutz in deinem Kühlschrank Außen hui, innen pfui? Selbst ein Kühlschrank, der auf den ersten Blick blitzblank aussieht, kann eine versteckte Schmutzfalle beherbergen. Von Heute Life 02.11.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du öffnest den Kühlschrank, greifst nach der Milch und entdeckst plötzlich einen klebrigen Fleck auf der Glasplatte. Höchste Zeit für einen gründlichen Putz! Also werden Lebensmittel ausgeräumt, Fächer geschrubbt und die Gemüselade ausgewischt. Danach glänzt alles wieder. Doch ausgerechnet eine winzige Stelle, die kaum jemand auf dem Schirm hat, bleibt dabei oft schmutzig – und das kann unangenehme Folgen haben.

Kleines Loch mit großer Aufgabe

Die Rede ist vom Ablaufloch für Kondenswasser. Bei vielen Kühlschränken befindet es sich an der hinteren Innenwand, meist knapp oberhalb des Gemüsefachs. Was wie eine unscheinbare Öffnung aussieht, erfüllt eine wichtige Funktion: Hier fließt das Wasser ab, das sich durch die Feuchtigkeit im Kühlschrank bildet. Über einen kleinen Kanal gelangt es in eine Auffangschale, wo es normalerweise verdunstet.

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So solltest du deine Lebensmittel im Kühlschrank lagern i ?

Das Problem: Krümel, Staub und Lebensmittelreste können sich mit der Zeit in der Öffnung sammeln und den Abfluss verstopfen.

Wenn plötzlich Wasser im Kühlschrank steht

Ist das Ablaufloch blockiert, kann das Kondenswasser nicht mehr richtig abfließen. Stattdessen sammelt es sich am Boden des Kühlschranks oder unter der Gemüselade. Die Folge sind unangenehme Wasserlacken, feuchte Lebensmittelverpackungen und im schlimmsten Fall Schimmel oder unangenehme Gerüche.

So wird die versteckte Stelle wieder sauber

Zum Glück ist die Reinigung oft schnell erledigt. Wische zunächst die Umgebung des Ablauflochs mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Anschließend kannst du die Öffnung vorsichtig mit einem dafür vorgesehenen Reinigungsstäbchen säubern. Manche Kühlschränke haben ein solches Hilfsmittel sogar bereits dabei.

Wichtig: Verwende keine spitzen Metallgegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. Sie könnten den Ablauf beschädigen. Beachte am besten auch die Hinweise des Herstellers.