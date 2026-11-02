Auf diese 4 Energiespar-Tipps kannst du ehrlich pfeifen

Viele Menschen drehen aktuell jeden Euro zweimal um. Die Stromrechnung steigt, das Heizen wird teurer – und gleichzeitig wächst bei vielen das schlechte Gewissen wegen Klima und Energieverbrauch. Kein Wunder also, dass sich im Internet zahllose Energiespar-Tipps verbreiten. Doch nicht alles, was angeblich Geld spart, bringt tatsächlich etwas. Manche Ratschläge sind sogar kompletter Unsinn – und können am Ende genau das Gegenteil bewirken.
Energieexperte Martin Brandis von der Verbraucherzentrale räumt jetzt mit einigen besonders hartnäckigen Irrtümern auf. Gegenüber "Utopia" erklärt er, welche Spar-Mythen Verbraucher besser vergessen sollten – und worauf es wirklich ankommt.
Wer langfristig sparen will, sollte daher eher auf moderne Geräte mit guter Energieklasse setzen. Noch besser: elektronische Geräte komplett vom Stromnetz trennen, wenn sie gerade nicht gebraucht werden.