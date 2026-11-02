i Nach dem Absturz kam es zur Explosion. Reuters Neun Menschen tot "Werden abstürzen" – dann explodierte Jet am Boden Bei einem Flugzeugabsturz in den USA kamen neun Menschen ums Leben. Die Ursache ist unklar. Zuvor soll der Pilot einen Notruf abgesetzt haben. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen in den USA: Am Sonntag stürzte ein Privatflugzeug über einem Wohngebiet in Cresthaven im US-Bundesstaat ab. Videos auf X zeigten das Ausmaß des tragischen Unfalls. Der Flieger stürzte senkrecht zu Boden, dann kam es zur Explosion. Dabei verloren alle neun Insassen ihr Leben.

Der Sender CNN spricht vom zweittödlichsten Flugzeugabsturz in den USA in diesem Jahr. Nun wurde der Notruf des Piloten veröffentlicht. Demnach habe er bereits vor dem Absturz eine Eisbildung am Flugzeug und mäßige Turbulenzen gemeldet. Dadurch soll die Maschine 200 Meter auf und ab gehüpft sein. Danach kam es zum Notruf an die Flugsicherungszentrale Miami: "Wir sind zu schnell und sinken mit 20.000 Fuß pro Minute … Wir werden abstürzen."

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Ursache unklar

Dann krachte die Maschine auf die Straße und hinterließ dort einen Krater. Eigentlich sollte der Flieger von Austin im US-Bundesstaat Texas auf die Bahamas fliegen. US-Verkehrsminister Sean Duffy nannte den Vorfall eine "schreckliche Tragödie" deren Ursache noch unklar sei.

Berichte zu Opfern am Boden lagen vorerst keine vor. Duffy rief die Bevölkerung dazu auf, für die Angehörigen der Toten zu beten.

Unglück nahe Trump-Anwesen

Zu dem Absturz kam es kurz vor 13 Uhr gekommen. Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um einen Learjet 60. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Straßen rund um die Absturzstelle wurden gesperrt.

Die Bilder des Tages i ?

Der Unglücksort liegt in der Nähe von Mar-a-Lago, dem Privatanwesen von US-Präsident Donald Trump. Der Präsident war zu diesem Zeitpunkt allerdings für Wahlkampfauftritte vor den Parlamentswahlen am Dienstag in anderen Bundesstaaten unterwegs.