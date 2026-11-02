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Am Montag haben Gen-Z-Demonstranten den Zugang zu einem Gebäude der Universität in Hamburg verstellt und blockiert.
Am Montag haben Gen-Z-Demonstranten den Zugang zu einem Gebäude der Universität in Hamburg verstellt und blockiert.
APA-Images / dpa / Georg Wendt
Proteste weiten sich aus

Gen-Z-Demonstranten blockieren jetzt Uni-Gebäude

Auch in der neuen Woche klingen die Gen-Z-Demonstrationen in Deutschland nicht ab. In Hamburg rückte die Polizei zu einem Uni-Gebäude in Hamburg aus.
Von Michael Rauhofer-Redl
02.11.2026, 08:37
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Die Gen-Z-Demonstrationen in Deutschland haben sich auch in die neue Woche ausgeweitet. Wie die dpa am Montag berichtet, haben mehrere Demonstranten am frühen Montagmorgen Zugänge zu einem Universitätsgebäude in Hamburg blockiert. Wie es in einem entsprechenden Bericht heißt, seien unter anderem Bauzäune und Müllcontainer vor die Eingänge der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gestellt worden.

Polizei bestätigt Einsatz

Man blockiere die Fakultät unter anderem, weil mittlerweile jeder dritte Euro in die Kriegsindustrie fließe anstatt in die Bildung, sagte eine vermummte Aktivistin der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem solidarisiere man sich mit den Streikenden überall in Europa.

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Die Polizei hat einen entsprechenden Einsatz gegenüber der Presseagentur bestätigt. Details wurden zunächst aber nicht genannt.

mrr, 02.11.2026, 08:37
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