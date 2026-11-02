Gen-Z-Demonstranten blockieren jetzt Uni-Gebäude

Die Gen-Z-Demonstrationen in Deutschland haben sich auch in die neue Woche ausgeweitet. Wie die dpa am Montag berichtet, haben mehrere Demonstranten am frühen Montagmorgen Zugänge zu einem Universitätsgebäude in Hamburg blockiert. Wie es in einem entsprechenden Bericht heißt, seien unter anderem Bauzäune und Müllcontainer vor die Eingänge der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gestellt worden.
Man blockiere die Fakultät unter anderem, weil mittlerweile jeder dritte Euro in die Kriegsindustrie fließe anstatt in die Bildung, sagte eine vermummte Aktivistin der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem solidarisiere man sich mit den Streikenden überall in Europa.
Die Polizei hat einen entsprechenden Einsatz gegenüber der Presseagentur bestätigt. Details wurden zunächst aber nicht genannt.