i Fitness-Influencer Liam Fitzgerald ist tot liam_fitzgerald_/Instagram Trauer um Liam Fitzgerald Fitness-Influencer stirbt im Alter von nur 29 Jahren Schock für über eine Million Fans! Fitness-Influencer Liam Fitzgerald ist bei einem Motorradunfall gestorben. Seine Freundin nimmt emotional Abschied. Von André Wilding 02.11.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er begeisterte mehr als eine Million Menschen mit seinen Fitness-Videos, zeigte seinen durchtrainierten Körper und teilte seine Leidenschaft für Motorräder. Jetzt ist Liam Fitzgerald tot. Der amerikanische Fitness-Influencer verlor im Alter von nur 29 Jahren bei einem Motorradunfall sein Leben. Seine Freundin Jamie Lyn Rinaldi trauert öffentlich um ihn.

Emotionale Worte von Freundin

Der tödliche Unfall ereignete sich am 30. Oktober 2026 gegen 2 Uhr in der Früh. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Ersthelfer sollen noch versucht haben, sein Leben zu retten, konnten jedoch nichts mehr für ihn tun.

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Besonders schwer trifft der Verlust seine Freundin Jamie Lyn Rinaldi. Die Influencerin machte den Tod ihres Partners mit einem bewegenden Beitrag in den sozialen Medien öffentlich.

"Es gibt keine Worte, um den Schmerz über diesen Verlust zu beschreiben", schreibt sie. Für alle Menschen, die Fitzgerald nahestanden, sei sein Tod unglaublich "herzzerreißend und schwierig für alle, die ihn kannten und liebten".

Zugleich richtet sie sich an seine zahlreichen Fans und bittet darum, in Gedanken und Gebeten bei seiner Familie und seinen Freunden zu sein. "Ruhe in Frieden, Liam. Wir lieben dich so sehr", beendet sie ihren Abschiedsbeitrag.

Unfallursache noch völlig unklar

Was genau in jener Nacht passiert ist, steht derzeit nicht fest. Weder zum Ort des Unglücks noch zum Unfallhergang oder möglichen weiteren Beteiligten sind nähere Informationen bekannt.

Fest steht, dass Motorräder eine große Rolle im Leben des 29-Jährigen spielten. Auch seine Freundin teilte diese Begeisterung. Gemeinsam veröffentlichten die beiden immer wieder Einblicke in ihr Hobby auf Instagram.

Über eine Million Menschen folgten ihm

Fitzgerald hatte sich mit seiner Leidenschaft für Sport eine erfolgreiche Karriere aufgebaut. Als Fitnesstrainer und Coach unterstützte er andere Menschen beim Training und gab über Instagram regelmäßig Einblicke in seinen Alltag in Miami.

Ursprünglich stammte der Amerikaner aus Evansville im US-Bundesstaat Wisconsin. Einen großen Teil seiner Kindheit verbrachte er in Washington, später zog er nach Arizona. Mit 24 Jahren ließ er sich schließlich in Miami nieder.

Dass er gerne an seine Grenzen ging und außergewöhnliche Erfahrungen suchte, machte der Fitness-Star noch im Februar in einem Interview deutlich. Schon früh habe ihn der Nervenkitzel fasziniert.

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Nun trauern seine Freundin, seine Familie und seine zahlreichen Fans um den 29-Jährigen.