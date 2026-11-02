i Der Mazda-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Markus Steinberger / EinsatzReport24 Lenker (54) in Wrack gefangen Schrecklicher Crash! Mazda unter Baum begraben Schwerer Unfall am Sonntag in Feldkirchen-Westerham! Ein Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Mazda und wurde schwer verletzt. Von André Wilding 02.11.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag gegen 10:20 Uhr auf der Kreisstraße RO2 zwischen Percha und Unterlaus, im Gemeindegebiet Feldkirchen-Westerham. Dabei wurde ein 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Der Mann war mit seinem roten Mazda aus Richtung Percha kommend in Fahrtrichtung Unterlaus unterwegs, als er im Bereich einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

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Der Mazda kam von der Fahrbahn ab, schanzt in den angrenzenden Wald und prallte in einer Höhe von etwa drei bis vier Metern gegen mehrere Bäume. Durch die enorme Wucht des Aufpralls brach einer der Bäume und stürzte auf das Fahrzeug, das dadurch unter dem Baum begraben wurde.

Mehrere Bäume gefällt

Großes Glück hatte der 54-Jährige, dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachteten. Ein Augenzeuge setzte umgehend einen Notruf ab und übernahm gemeinsam mit weiteren Ersthelfern die Betreuung des Verunglückten, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Ohne die aufmerksamen Zeugen wäre der Unfall möglicherweise zunächst unentdeckt geblieben. Die Rettung gestaltete sich für die Einsatzkräfte äußerst aufwendig. Zunächst mussten mehrere Bäume gefällt und das Unfallfahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden.

Anschließend begannen die Feuerwehrkräfte mit der aufwendigen technischen Rettung. Um den schwer verletzten Fahrer möglichst schonend aus dem völlig zerstörten Mazda zu befreien, musste unter anderem das Fahrzeugdach entfernt werden. Rund 60 Minuten dauerte es, bis der Mann aus dem Wrack befreit werden konnte.

RO2 komplett gesperrt

Nach der Erstversorgung im Rettungswagen wurde der 54-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Aufgrund der schwierigen Rettungssituation wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert.

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Insgesamt waren mehr als 70 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die RO2 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.