i Der „O’bar“ ist ein veganer Schokoriegel aus Großbritannien, dessen runde Stücke nun für mächtig Ärger mit Toblerone sorgen. catherinesoriginals.com Streiterei um Süßigkeit Wegen dieser Schoki zieht Toblerone jetzt vor Gericht Ein kleines veganes Schokoladenunternehmen legt sich mit Toblerone an – und ausgerechnet die Form der Schokolade steht im Mittelpunkt. Von Heute Life 02.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schokolade macht glücklich – zumindest meistens. Denn für eine junge Unternehmerin aus Großbritannien hat sich der süße Traum vom eigenen Schokoriegel plötzlich in einen ziemlich bitteren Rechtsstreit verwandelt. Der Grund? Ausgerechnet der weltbekannte Toblerone-Hersteller Mondelez sieht seine Markenrechte verletzt und zieht gegen den kleinen veganen Betrieb vor Gericht.

Schokoriegel sorgt für mächtig Ärger

Im Mittelpunkt des Streits steht der vegane "O’bar" der britischen Firma Catherine’s Originals. Der 200 Gramm schwere Riegel besteht aus mehreren runden Schokoladenstücken, die auf einer länglichen Basis sitzen. Für Mondelez erinnert diese Gestaltung offenbar zu sehr an die berühmte Toblerone mit ihren markanten dreieckigen Spitzen.

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Der Lebensmittelkonzern hat deshalb Klage beim High Court in London eingereicht. Der Vorwurf: Verletzung von Markenrechten und sogenanntes "Passing off", also eine irreführende Aufmachung, die eine Verbindung zur bekannten Marke nahelegen könnte. Nach Angaben von Mondelez seien zuvor monatelange Versuche gescheitert, den Streit außergerichtlich beizulegen.

Gründerin kontert: "Das ist unser O"

Doch Catherine Dodd, die Catherine’s Originals 2021 noch als Teenager gründete, denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Ihre Schokoladenform habe nichts mit Toblerone zu tun. Die runden Stücke seien vielmehr vom Buchstaben "O" im Firmennamen "Originals" inspiriert.

"Dass wir kleiner sind, sollte nicht bedeuten, dass wir Angst haben, das zu verteidigen, was wir aufgebaut haben", erklärt die Unternehmerin. Im Internet sorgt der Streit bereits für reichlich Kopfschütteln: Ein Instagram-Nutzer spottet: "Oh mein Gott, ich bin so verwirrt, ist das etwa eine Toblerone?" Andere weisen darauf hin, dass sie den veganen Riegel ohnehin nicht mit dem bekannten Original verwechseln würden.

Mondelez & die ewigen Schoki-Streitereien

Dass Mondelez bei der Form seiner Schokolade keinen Spaß versteht, ist nicht neu. Bereits ab 2020 lieferte sich der Konzern einen Rechtsstreit mit dem Schweizer Hersteller Swissone. Erst 2024 kam es laut "20 Minuten" zu einer Einigung: Swissone musste die Gestaltung seines Riegels verändern.

Auch die deutsche "Aldirone" von Aldi und die britische "Twin Peaks"-Schokolade der Kette Poundland sorgten mit ihren ungewöhnlichen Spitzen für Aufsehen. Bei Poundland führte eine Intervention von Mondelez sogar zu einem verzögerten Verkaufsstart und später zu Änderungen an Form und Verpackung.

Ob die runden Schokoladenstücke des veganen O’bar tatsächlich zu nah an der dreieckigen Toblerone liegen, muss nun das Gericht klären.