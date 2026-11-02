i Die Aurora Rooftop Bar im 16. Stock des Hyatt Regency Vienna lädt künftig schon ab 13 Uhr zu Kaffee-Cocktails, Mehlspeisen und Panoramablick ein. MHP Hotel Group Kaffeehaus über den Dächern Wiener Rooftop-Bar öffnet am Nachmittag Kaffee statt nur Cocktails: Die Aurora Rooftop Bar im Hyatt Regency Vienna startet künftig schon ab 13 Uhr mit Wiener Klassikern und Panoramablick. Von Heute Life 02.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bisher erst am Abend einen Drink über den Dächern Wiens genießen wollte, kann künftig deutlich früher kommen: Die Aurora Rooftop Bar im 16. Stock des Hyatt Regency Vienna in der Arsenalstraße 10 im 10. Bezirk öffnet ab 4. November bereits am Nachmittag. Von Montag bis Samstag steht ab 13 Uhr eine Wiener Tradition mit Kaffee-Spezialitäten, neu interpretierten Mehlspeisen und Aperitifs auf der Karte.

Vom Einspänner zum Cocktail

Das Konzept verbindet Wiener Kaffeehauskultur mit moderner Barkultur und einem Panoramablick auf das Belvedere. Klassiker wie Einspänner und Apfelstrudel bekommen dabei einen neuen Anstrich. So wird aus dem traditionellen Kaffeehausbesuch ein urbanes Rooftop-Erlebnis.

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Ein Highlight auf der Karte ist der "Elevated Einspänner": Kalter Espresso trifft auf Bourbon-Vanille-Likör und eine gekühlte Karamell-Obershaube. Auch der "Belvedere Espresso Martini" setzt mit Wiener Honig auf eine regionale Note.

Wiener Wein trifft auf süße Versuchungen

Neben Kaffee-Cocktails kommen auch Weinliebhaber auf ihre Kosten. Der "Rooftop Spritz" kombiniert Wiener Gemischten Satz mit weißem Pfirsich, Verjus und Soda. Dazu gibt es ausgewählte österreichische Weine und Pet Nat.

Für Naschkatzen wartet unter anderem ein Apfelstrudel im Glas mit Zimt-Crunch und Calvados-Gel. Kleine Schokoladentörtchen ergänzen das süße Angebot. Wer lieber herzhaft genießt, kann sich ein Brett mit Käse, Aufschnitt, Oliven, saisonalem Gemüse und Obst sowie verschiedenen Dips teilen.

Kamin, Beats und Blick auf das Belvedere

Auch das Ambiente soll den Nachmittag zum Erlebnis machen: Nordisches Design, eine großzügige Dachterrasse und der Blick über Wien prägen die Bar. Im Innenbereich sorgt ein Kamin für Atmosphäre. Musikalisch begleiten Deep House, Chill-Hop und elektronischer Bossa Nova das neue Konzept.

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Die Idee dahinter: Die klassische Kaffeepause soll fließend in einen Aperitif übergehen. Ob nach einem Museumsbesuch oder beim Treffen mit Freunden – die Aurora will sich damit auch tagsüber als Treffpunkt etablieren.