15 Euro für Kaffee-Dessert – aber Kaffee kostet extra

Dieser Gast ist schwer verärgert. Trotz ausgiebiger Mahlzeit in einem Lokal in Süddeutschland wollte der Mann nicht auf die Nachspeise verzichten. In dem gehobenen Lokal bestellte er einen sogenannten "Café Gourmand".
Bei einem "Café Gourmand" handelt es sich üblicherweise um einen Espresso mit zwei bis drei kleinen Desserts. Für das Angebot verlangte das Restaurant laut dem Gast stolze 14,90 Euro.
Doch was anschließend serviert wurde, sorgte bei diesem Gast für Unverständnis. Auf Reddit schildert der Mann seine Erfahrung.
Doch der eigentliche Aufreger folgte erst bei der Bestellung. Der Kaffee, der ja im Namen des Gerichts ausdrücklich erwähnt wird, war laut dem Reddit-Nutzer gar nicht im Preis enthalten. Für einen Espresso hätte er weitere drei Euro bezahlen müssen. Insgesamt wären damit 17,90 Euro fällig geworden.
"Geht's noch??", macht der Gast auf Reddit seinem Ärger Luft. Auch das übrige Essen sei bestenfalls mittelmäßig gewesen. Zudem kritisiert er die Raumtemperatur und eine verstopfte Toilette.