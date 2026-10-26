Startseite Nachrichten Welt
Die Polizei fahndet auf Hochtouren nach dem Tatverdächtigen. (Symbolbild)
Die Polizei fahndet auf Hochtouren nach dem Tatverdächtigen. (Symbolbild)
IMAGO/HMB-Media
Alarmfahndung läuft

Unbekannter klingelt an Haus, erschießt dann Bewohner

Ein Unbekannter hat in Bayern einen Mann an dessen Haustür niedergeschossen. Das Opfer starb wenig später. Der Täter ist auf der Flucht.
Von Newsdesk Heute
26.10.2026, 15:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Unbekannter ist nach einem tödlichen Angriff im bayerischen Dingolfing auf der Flucht. Der Mann soll am Montag vor einem Wohnhaus aufgetaucht sein und einen Bewohner niedergeschossen haben. Das Opfer überlebte die Attacke nicht. Die Polizei sucht mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Verdächtigen und warnt davor, dass dieser noch bewaffnet sein könnte.

Schüsse nach Klingeln an Haustür

Zu dem Verbrechen kam es gegen 12.30 Uhr im Stadtgebiet von Dingolfing. Im Bereich Schwedenschanze klingelte der Unbekannte an der Tür eines Ehepaares. Als der Ehemann öffnete, soll der Besucher mindestens einmal auf ihn gefeuert haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Danach verschwand der Angreifer mit einem schwarzen Kleinwagen. Der angeschossene Bewohner erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb wenig später, wie die "Bild" berichtet.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Während zahlreiche Streifen nach dem Flüchtigen fahnden, richtet sich die Polizei mit einer Warnung an die Bevölkerung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann weiterhin eine Schusswaffe bei sich habe. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, soll umgehend die Polizei verständigen und Abstand halten.

Auch interessant

Mann auf offener Straße vor Supermarkt erschossen
Zwei Menschen getötet! Polizei nimmt Killer fest
Streit eskaliert völlig – Schüsse auf Clan-Mitglieder

Der Gesuchte soll eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen haben. Auffällig sind laut Beschreibung sein Oberlippenbart und sein eher rundliches Gesicht. Außerdem sprach er Hochdeutsch.

red, Akt. 26.10.2026, 15:32, 26.10.2026, 15:30
Mehr zum Thema
Mord Fahndung Schießerei Tatort

Weiterlesen

Weitere Storys
Waffe
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote