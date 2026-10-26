i Die Polizei fahndet auf Hochtouren nach dem Tatverdächtigen. (Symbolbild) IMAGO/HMB-Media Alarmfahndung läuft Unbekannter klingelt an Haus, erschießt dann Bewohner Ein Unbekannter hat in Bayern einen Mann an dessen Haustür niedergeschossen. Das Opfer starb wenig später. Der Täter ist auf der Flucht. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Unbekannter ist nach einem tödlichen Angriff im bayerischen Dingolfing auf der Flucht. Der Mann soll am Montag vor einem Wohnhaus aufgetaucht sein und einen Bewohner niedergeschossen haben. Das Opfer überlebte die Attacke nicht. Die Polizei sucht mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Verdächtigen und warnt davor, dass dieser noch bewaffnet sein könnte.

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Schüsse nach Klingeln an Haustür

Zu dem Verbrechen kam es gegen 12.30 Uhr im Stadtgebiet von Dingolfing. Im Bereich Schwedenschanze klingelte der Unbekannte an der Tür eines Ehepaares. Als der Ehemann öffnete, soll der Besucher mindestens einmal auf ihn gefeuert haben.

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Danach verschwand der Angreifer mit einem schwarzen Kleinwagen. Der angeschossene Bewohner erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb wenig später, wie die "Bild" berichtet.

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Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Während zahlreiche Streifen nach dem Flüchtigen fahnden, richtet sich die Polizei mit einer Warnung an die Bevölkerung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann weiterhin eine Schusswaffe bei sich habe. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, soll umgehend die Polizei verständigen und Abstand halten.

Der Gesuchte soll eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen haben. Auffällig sind laut Beschreibung sein Oberlippenbart und sein eher rundliches Gesicht. Außerdem sprach er Hochdeutsch.