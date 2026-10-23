i Der einzige deutsche Betriebsrat im Flugbetrieb von Ryanair war laut VC in Berlin angesiedelt. REUTERS/Clodagh Kilcoyne Machtkampf ausgebrochen Ryanair schließt Berliner Basis – Streit um Betriebsrat Ryanair schließt seine Berliner Basis und sorgt damit für Streit: Die Gewerkschaft sieht gezielte Schwächung von Arbeitnehmervertretungen. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirft Ryanair vor, Arbeitnehmervertretungen gezielt zu schwächen. Anlass ist die für Samstag geplante Schließung der Berliner Basis. Rund 100 Cockpit-Beschäftigte sind davon betroffen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Der einzige deutsche Betriebsrat im Flugbetrieb von Ryanair war laut VC in Berlin angesiedelt.

Die Schließung sei im April angekündigt worden – zwei Wochen, nachdem der Betriebsrat vor dem Bundesarbeitsgericht einen Erfolg erzielt hatte. "Wenn eine Airline ausgerechnet den Standort mit ihrem einzigen deutschen Betriebsrat schließt (...), werden gezielt gewerkschaftliche Strukturen geschwächt und Beschäftigte eingeschüchtert", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Das ist eindeutig die gezielte Bekämpfung von Gewerkschaften."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ryanair wies die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien falsch, erklärte eine Sprecherin. Die Schließung der Berliner Basis sei ausschließlich auf die steigenden Kosten am Flughafen Berlin-Brandenburg zurückzuführen.

Tiefe Gräben

Dazu zählten hohe Flughafengebühren, Luftverkehrsteuern und Sicherheitsentgelte. Berlin sei der am wenigsten erfolgreiche Flughafen Europas. Das Verkehrsaufkommen gehe zurück, weil die Standortkosten nicht wettbewerbsfähig seien.

Die Bilder des Tages i ?

Die Gewerkschaft erklärte außerdem, Ryanair habe während der seit April laufenden Tarifverhandlungen drei der sechs Mitglieder der VC-Tarifkommission gekündigt. Zwei der betroffenen Piloten hätten das Unternehmen verlassen, in einem weiteren Fall laufe ein Rechtsstreit.

Die VC lässt die Verhandlungen inzwischen verstärkt von hauptberuflichen Mitarbeitern und Juristen führen. So sollen die ehrenamtlichen Pilotenvertreter vor persönlichem Druck geschützt werden. Pinheiro forderte angesichts der Entwicklungen ein Eingreifen der Politik.