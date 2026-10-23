i Der Flughafen Scheremetjewo gilt als der größte Moskaus. REUTERS Warnung an Passagiere Ukraine-Drohnen legen vier Flughäfen in Moskau lahm Alarm in Moskau! Aufgrund ukrainischer Drohnen wurde der Betrieb von allen vier großen Flughäfen vorübergehend eingestellt. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Krieg gegen die Ukraine hat die Bevölkerung Moskaus längst erreicht. Dies wurde am Freitag erneut deutlich. Wie die "Bild" unter Berufung auf die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija berichtet, wurden alle vier Flughäfen der Hauptstadt vorübergehend stillgelegt.

Heißt: Vorerst werden keine Flugzeuge mehr abheben oder landen. Demnach habe der größte Flughafen Moskaus, Scheremetjewo, eine Warnung an die Passagiere gerichtet. Sie sollen wegen der ukrainischen Drohnengefahr Schutz in Bunkern suchen und bestimmte Bereiche räumen.

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Erhebliche Auswirkungen befürchtet

Laut dem Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin seien mindestens elf Drohnen im Anflug auf Moskau abgeschossen worden. Eine soll auf dem Flugfeld von Scheremetjewo abgestürzt sein. Neben dem größten Flughafen der Stadt sind auch die Airports Domodedowo, Wnukowo und Schukowski betroffen.

Luftalarm wurde jedoch nur am Flughafen Scheremetjewo ausgelöst. Dennoch rechnet man bei allen Flughäfen mit erheblichen Auswirkungen. So wird der Flugplan in Domodedowo angepasst, während in Wnukowo vor längeren Wartezeiten gewarnt wurde. Auch Fluggäste, die sich bereits an Bord von wartenden Maschinen befinden, sind betroffen.

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Bereits im September hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davor gewarnt, dass der russische Luftraum durch Drohnenangriffe seines Landes unsicherer werde. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Ukraine "keine Bedrohung für die zivile Luftfahrt" sei. Kreml-Chef Wladimir Putin kündigte für mögliche "Tragödien" eine Antwort an und warf Selenskyj "Anstiftung zum Terrorismus" vor.