Startseite Nachrichten Welt
Nahe Paris feuerte ein Mann aus einem Auto auf mehrere Menschen.
Nahe Paris feuerte ein Mann aus einem Auto auf mehrere Menschen.
IMAGO/MAXPPP
Bluttat erschüttert Frankreich

Terror-Alarm bei Paris: Schüsse aus Auto – ein Toter

Bei Paris feuerte ein Mann aus einem Auto wahllos auf Menschen. Mindestens eine Person starb, vier weitere wurden verletzt – darunter eine 12-Jährige.
Von Newsdesk Heute
23.10.2026, 14:03
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schüsse auf offener Straße erschüttern die Region westlich von Paris. Ein Mann feuerte aus einem Auto auf mehrere Menschen – mindestens eine Person kam dabei ums Leben.

Waffenfund nahe Pariser Synagoge – Terror-Ermittlungen

Der Vorfall ereignete sich im französischen Département Yvelines, westlich der Hauptstadt Paris. Nach Angaben der Nationalpolizei gab ein Mann aus einem Auto heraus mehrere Schüsse ab.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mädchen (12) unter den Verletzten

Zunächst wurde in der Gemeinde Trappes geschossen. Anschließend fuhr der Mann in den benachbarten Ort La Verrière weiter, wo ebenfalls Schüsse fielen.

Mindestens eine Person wurde getötet, vier weitere verletzt. Eine Person befindet sich in schwerem Zustand. Unter den Verletzten soll laut dem Bürgermeister von Trappes auch ein zwölfjähriges Mädchen sein.

Bürgermeister spricht von möglichem Massaker

Trappes-Bürgermeister Ali Rabeh schilderte gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFMTV den Ernst der Lage. Der Täter scheine "wahllos geschossen zu haben und darauf aus gewesen zu sein, ein Massaker anzurichten", erklärte Rabeh. Nach Angaben des Bürgermeisters soll der mutmaßliche Schütze in einer nahe gelegenen Stadt wohnen.

Auch interessant

Streit eskaliert völlig – Schüsse auf Clan-Mitglieder
Mann auf offener Straße vor Supermarkt erschossen
Großeinsatz! Mann rast mit Auto in Menschenmenge

Schütze festgenommen

Die Polizei konnte den Mann inzwischen festnehmen. Welches Motiv hinter den Schüssen steckt, ist bislang nicht bekannt.

Auch die französische Regierung reagierte auf die Gewalttat. Premierminister Sébastien Lecornu teilte auf der Plattform X mit, dass die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Entwicklungen beobachte. Sicherheitskräfte und Justizbehörden seien umfassend im Einsatz. Lecornu sprach von "sehr ernsten Vorfällen".

Es wird derzeit in Richtung "Mordes in Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

red, Akt. 23.10.2026, 14:27, 23.10.2026, 14:03
Mehr zum Thema
Schießerei Frankreich Paris Mord

Weiterlesen

Weitere Storys
Opfer Polizeieinsatz Rettungseinsatz Gewalt
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote