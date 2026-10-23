i Nahe Paris feuerte ein Mann aus einem Auto auf mehrere Menschen. IMAGO/MAXPPP Bluttat erschüttert Frankreich Terror-Alarm bei Paris: Schüsse aus Auto – ein Toter Bei Paris feuerte ein Mann aus einem Auto wahllos auf Menschen. Mindestens eine Person starb, vier weitere wurden verletzt – darunter eine 12-Jährige. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schüsse auf offener Straße erschüttern die Region westlich von Paris. Ein Mann feuerte aus einem Auto auf mehrere Menschen – mindestens eine Person kam dabei ums Leben.

Der Vorfall ereignete sich im französischen Département Yvelines, westlich der Hauptstadt Paris. Nach Angaben der Nationalpolizei gab ein Mann aus einem Auto heraus mehrere Schüsse ab.

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Bilder: Schüsse aus Auto nahe Paris – Ein Toter, mehrere Verletzte i ?

Mädchen (12) unter den Verletzten

Zunächst wurde in der Gemeinde Trappes geschossen. Anschließend fuhr der Mann in den benachbarten Ort La Verrière weiter, wo ebenfalls Schüsse fielen.

Mindestens eine Person wurde getötet, vier weitere verletzt. Eine Person befindet sich in schwerem Zustand. Unter den Verletzten soll laut dem Bürgermeister von Trappes auch ein zwölfjähriges Mädchen sein.

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Bürgermeister spricht von möglichem Massaker

Trappes-Bürgermeister Ali Rabeh schilderte gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFMTV den Ernst der Lage. Der Täter scheine "wahllos geschossen zu haben und darauf aus gewesen zu sein, ein Massaker anzurichten", erklärte Rabeh. Nach Angaben des Bürgermeisters soll der mutmaßliche Schütze in einer nahe gelegenen Stadt wohnen.

Schütze festgenommen

Die Polizei konnte den Mann inzwischen festnehmen. Welches Motiv hinter den Schüssen steckt, ist bislang nicht bekannt.

Auch die französische Regierung reagierte auf die Gewalttat. Premierminister Sébastien Lecornu teilte auf der Plattform X mit, dass die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Entwicklungen beobachte. Sicherheitskräfte und Justizbehörden seien umfassend im Einsatz. Lecornu sprach von "sehr ernsten Vorfällen".

Es wird derzeit in Richtung "Mordes in Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung ermittelt.