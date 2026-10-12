i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. IMAGO/Ardan Fuessmann (Symbolbild) Ermittlungen laufen Mehrere Schüsse! Schwerbewaffnete Polizisten im Einsatz Schüsse lösen in Bielefeld einen Großeinsatz der Polizei aus. Drei Menschen wurden verletzt, schwerbewaffnete Polizisten riegeln das Gebiet ab. Von André Wilding 12.10.2026, 07:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerbewaffnete Polizisten, zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber über der Stadt: Im deutschen Bielefeld läuft ein Großeinsatz nach mehreren gemeldeten Schüssen. Drei Menschen sollen dabei verletzt worden sein. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar.

Am Abend gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über Schüsse im Stadtteil Schildesche ein. Seit 18.44 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Polizei rückten auch der Rettungsdienst und mehrere Notärzte aus.

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Drei Verletzte nach Schüssen

Im Mittelpunkt des Einsatzes steht der Bereich rund um den MediaMarkt-Parkplatz an der Engerschen Straße. Ob die Schüsse tatsächlich dort oder in einer angrenzenden Seitenstraße abgegeben wurden, steht noch nicht fest.

Nach Informationen der deutschen Zeitung "Bild" wurden bei dem Vorfall drei Menschen verletzt. Lebensgefahr besteht demnach bei keinem der Betroffenen.

Polizeisprecher Fabian Rickel bestätigte gegenüber "Bild" den Großeinsatz. Die Situation sei weiterhin dynamisch.

Polizisten mit Maschinenpistolen im Einsatz

Die Polizei hat das betroffene Gebiet weiträumig abgesperrt. Auch umliegende Straßen werden von schwerbewaffneten Polizisten gesichert. Die Beamten sind mit Helmen und Maschinenpistolen ausgerüstet.

Unterstützung kommt zudem aus der Luft: Der Polizeihubschrauber "Hummel 2" kreist über dem Einsatzgebiet.

Hintergründe noch völlig unklar

Was genau zu den Schüssen geführt hat, ist derzeit ebenso offen wie die Frage, ob sich ein Tatverdächtiger auf der Flucht befindet.

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Während die Polizei den Bereich weiterhin absichert, sind die genauen Umstände des Vorfalls noch ungeklärt.