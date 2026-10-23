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Sturmtief Austen sorgte am Freitag in mehreren europäischen Ländern für Stromausfälle und Verkehrsprobleme.
Sturmtief Austen sorgte am Freitag in mehreren europäischen Ländern für Stromausfälle und Verkehrsprobleme.
REUTERS/Toby Melville
Dutzende Flüge gestrichen

Sturmtief immer heftiger – Hunderttausende ohne Strom

Ein Sturmtief sorgt in Europa für Flugausfälle und Stromausfälle. Hunderttausende Haushalte müssen im Dunkeln ausharren.
Von Newsdesk Heute
23.10.2026, 18:12
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Die niederländische Tochtergesellschaft von Air France-KLM, KLM, hat am Freitag wegen starker Winde 20 Flüge gestrichen.

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Für Samstag werden weitere 22 Streichungen erwartet. Das teilte ein Sprecher mit. Auslöser war das Sturmtief Austen. Der niederländische Wetterdienst KNMI warnte vor heftigen Windböen.

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Haushalte ohne Strom

In mehreren Landesteilen werden am Freitag und über das gesamte Wochenende Böen von 75 bis 90 km/h erwartet. Am Flughafen Schiphol, einem der meistfrequentierten Drehkreuze Europas, gab es laut der Nachrichtenagentur ANP nur geringe Beeinträchtigungen.

Andere Fluglinien strichen aus diesem Grund keine Flüge. Sturmtief Austen sorgte am Freitag in mehreren europäischen Ländern für Stromausfälle und Verkehrsprobleme.

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In Frankreich waren bei starkem Wind und Regen fast 300.000 Haushalte ohne Strom. In Großbritannien waren 12.000 Haushalte betroffen.

red, 23.10.2026, 18:12
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