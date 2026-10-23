i Sturmtief Austen sorgte am Freitag in mehreren europäischen Ländern für Stromausfälle und Verkehrsprobleme. REUTERS/Toby Melville Dutzende Flüge gestrichen Sturmtief immer heftiger – Hunderttausende ohne Strom Ein Sturmtief sorgt in Europa für Flugausfälle und Stromausfälle. Hunderttausende Haushalte müssen im Dunkeln ausharren. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 18:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die niederländische Tochtergesellschaft von Air France-KLM, KLM, hat am Freitag wegen starker Winde 20 Flüge gestrichen.

Für Samstag werden weitere 22 Streichungen erwartet. Das teilte ein Sprecher mit. Auslöser war das Sturmtief Austen. Der niederländische Wetterdienst KNMI warnte vor heftigen Windböen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Haushalte ohne Strom

In mehreren Landesteilen werden am Freitag und über das gesamte Wochenende Böen von 75 bis 90 km/h erwartet. Am Flughafen Schiphol, einem der meistfrequentierten Drehkreuze Europas, gab es laut der Nachrichtenagentur ANP nur geringe Beeinträchtigungen.

Die Bilder des Tages i ?

Andere Fluglinien strichen aus diesem Grund keine Flüge. Sturmtief Austen sorgte am Freitag in mehreren europäischen Ländern für Stromausfälle und Verkehrsprobleme.

In Frankreich waren bei starkem Wind und Regen fast 300.000 Haushalte ohne Strom. In Großbritannien waren 12.000 Haushalte betroffen.