i Signifikantes Wetter: Im blauen Bereich wird Schneefall erwartet, in Grün Regen. tauernwetter Wetter-Umbruch in Österreich Schnee im Anmarsch: Tiefdruckrinne quer über Österreich Sturmtief "Luise" bringt Regen und sinkende Schneefallgrenzen. Ab Montag beruhigt sich das Wetter, am Dienstag sind bis zu 20 Grad möglich. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht ein ungemütliches Wochenende bevor! Sturmtief "Luise" bringt neue Regenwolken ins Land, die Temperaturen gehen zurück und in den Bergen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1.100 bis 1.500 Meter. Doch lange hält das Winterwetter nicht an: Ab Montag beruhigt sich die Lage, am Dienstag winkt regional sogar ein spätes Oktober-Sonnenfenster.

Regen und Schnee bis auf 1.100 Meter

Der Samstag beginnt vielerorts grau und nass. Besonders im Westen und Süden regnet es zeitweise, örtlich auch länger anhaltend. In den Bergen fällt oberhalb von etwa 1.100 bis 1.500 Metern Schnee. Im Tagesverlauf lockert es von Nordwesten her zunehmend auf, vor allem im Westen und im Donauraum sind sonnige Phasen möglich. Die Temperaturen erreichen nur etwa 7 bis 14 Grad.

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Der nächste Regen kommt

Am Sonntag zieht bereits die nächste Wetterfront auf. Zunächst gibt es im Osten und Südosten noch einzelne sonnige Abschnitte, während im Westen die Wolken überwiegen. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen weiter aus und erreicht zunehmend auch den Osten. Die Schneefallgrenze steigt dabei auf über 2.000 Meter. Mit rund 7 bis 14 Grad bleibt es kühl und wechselhaft.

Der Nationalfeiertag wird freundlicher

Zum Nationalfeiertag stehen die Chancen auf Wetterbesserung gut. Anfangs halten sich vor allem im Westen und entlang der Alpennordseite noch Wolken und Nebel, vereinzelt kann es ein paar Regentropfen geben. Im Osten und Südosten zeigt sich die Sonne häufiger. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 16 Grad.

Bilder: Erster Wintergruß in den Alpen i ?

Sonne und bis zu 20 Grad

Am Dienstag dreht das Wetter zunehmend auf freundlich. Der Tag startet regional noch mit Nebel oder dichten Wolken, von Westen her setzt sich aber immer öfter die Sonne durch. Besonders im Westen sind bis zu 20 Grad möglich. Auch im übrigen Land wird es mit Höchstwerten von etwa 12 bis 17 Grad wieder milder.

Mild, aber Wolken ziehen auf

Am Mittwoch bleibt es zunächst vergleichsweise mild. In den Niederungen können sich am Morgen Nebel und Hochnebel halten, danach sind sonnige Phasen möglich. Im Tagesverlauf ziehen jedoch wieder mehr Wolken auf, regional steigt gegen Abend die Regengefahr. Die genaue Entwicklung ist noch unsicher.