i Lilli Tagger jubelt! IMAGO/NurPhoto Britin im Endspiel Nur 52 Minuten! Tagger stürmt ins Finale von Guangzhou Lilli Tagger kann sich beim WTA-250er-Turnier in Guangzhou gegen die Spanierin Kaitlin Quevedo durchsetzen und den Finaleinzug perfekt machen. Von Sport Heute 31.10.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lilli Tagger spielt morgen um ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour!

Die Osttirolerin kann sich nach nur 52 Minuten im Halbfinale des WTA-250er-Turniers in zwei Sätzen (6:2, 6:0) gegen die Spanierin Kaitlin Quevedo durchsetzen. Im Finale wartet am Sonntag die Nummer 115 der Weltrangliste, Harriet Dart.

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Lilli Tagger kann stark in das Match starten. Die Nummer 53 der Weltrangliste bringt Quevedo mit ihrer starken einhändigen Rückhand immer wieder in Bedrängnis. Die 18-Jährige kann der Spanierin zweimal den Aufschlag abnehmen und dadurch den ersten Satz mit 6:2 für sich entscheiden.

Im zweiten Satz startet die Spanierin mit sehr vielen Eigenfehlern. Tagger kann ihr gleich im ersten Spiel den Aufschlag abnehmen und früh das Kommando im zweiten Satz übernehmen. Tagger gelingt dann gleich das zweite Break zum 3:0 aus ihrer Sicht. Dem lässt sie auch das dritte Break zum 5:0 folgen. Danach serviert sie den zweiten Satz und das Match souverän zum 6:0-Satz- und Matchgewinn aus.

Im morgigen Finale wartet die 30-jährige Britin Harriet Dart. Diese konnte sich in einer wahren Tennisschlacht im Halbfinale gegen das 16-jährige chinesische Wunderkind Xinran Sun nach zwei Stunden und 29 Minuten in drei Sätzen durchsetzen. Das Finale beginnt morgen um 9:30 Uhr und wird auf Sky Sport Austria übertragen.