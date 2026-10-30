i Schock am Center Court: ein Balljunge lag plötzlich am Boden. "screenshot/ ServusTV" Erste Bank Open Schock in der Stadthalle – Balljunge bricht zusammen Schreckmoment bei den Erste Bank Open in Wien: Beim Spiel zwischen Daniil Medwedew und Adrian Mannarino brach ein Balljunge plötzlich zusammen. Von Sport Heute 30.10.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Adrian Mannarino und Daniil Medwedew befanden sich im ersten Satz ihres Viertelfinal-Hits beim Stand von 0:2 und 40:30 mitten in einem spektakulären Ballwechsel, als plötzlich Stuhlschiedsrichter Manuel Messina das Spiel unterbrach und von seinem Stuhl heruntereilte. Der Grund: Ein Balljunge war während des Ballwechsels hinter Medvedev zusammengebrochen.

Der Balljunge blieb direkt bei der Bande liegen – von den TV-Kameras war zunächst nichts vom Vorfall zu sehen. Als der Schiedsrichter beide Spieler auf den zusammengebrochenen Jugendlichen hinwies, eilten sowohl Medwedew als auch Mannarino zu ihm, um zu helfen – auch die Rettung kam innerhalb weniger Sekunden mit einer Trage umgehend am Center Court in der Stadthalle, um ihn zu versorgen.

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Das Spiel musste für mehrere Minuten unterbrochen werden, bevor der Jugendliche auf einer Rettungstrage vom Center Court transportiert wurde. Das Gute: Er konnte von selbst aufstehen, wirkte allerdings sichtlich mitgenommen. Die Rettungssanitäter wiesen ihn jedoch an, den Platz nicht selbst zu verlassen. Unter großem Applaus der Fans wurde er aus der Stadthalle gebracht.