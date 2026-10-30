i Joanna Wietrzyk YouTube Ekel-Szenen Durchfall-Athletin legt nach Skandal wieder los Joanna Wietrzyk hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Trotz sichtbarer Magen-Darm-Probleme machte die Hyrox-Athletin weiter. Nun kehrt sie zurück. Von Sport Heute 30.10.2026, 06:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihr Rennen sorgte weltweit für Aufsehen, jetzt kehrt Joanna Wietrzyk zurück! Die australische Hyrox-Athletin steht am Freitag beim Elite-Rennen in Hamburg wieder am Start. Es ist ihr erster Wettkampf seit dem umstrittenen Auftritt in Peking.

Dort hatte Wietrzyk trotz akuter Magen-Darm-Probleme weitergekämpft. Obwohl bereits deutliche Kotspuren an ihren Beinen zu sehen waren, absolvierte sie den Wettkampf bis zum Ende – und holte sogar den Sieg.

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Die Bilder lösten heftige Kritik aus. Der Vorwurf: Die Australierin habe durch ihr Weiterlaufen eine Verunreinigung der Strecke und der Sportgeräte in Kauf genommen und damit andere Teilnehmer gefährdet. Auch die Veranstalter gerieten in die Kritik, weil sie nicht eingegriffen hatten. Sie hätten, so der Vorwurf, die Australierin aus dem Rennen nehmen sollen.

Wietrzyk zog sich später rückwirkend aus dem Rennen zurück und verzichtete auf die Punkte für ihren Sieg. Nun meldete sie sich vor ihrem Comeback mit einer Videobotschaft auf Instagram. In den vergangenen sechs bis acht Wochen habe sie viel über den Vorfall nachgedacht.

Die Athletin entschuldigte sich erneut bei allen Betroffenen und bedankte sich bei jenen, die sie in der schwierigen Zeit unterstützt hatten. Jetzt freue sie sich darauf, wieder ihrem Sport nachzugehen.

Der Eklat hat inzwischen auch Folgen für die gesamte Hyrox-Serie. Das Regelwerk wurde angepasst: Besteht durch Blut, Erbrochenes, Urin oder Fäkalien ein Gesundheits- oder Kontaminationsrisiko, kann die Rennleitung Athleten künftig aus medizinischen Gründen aus dem Bewerb nehmen. Für Wietrzyk beginnt in Hamburg nun das sportliche Comeback.