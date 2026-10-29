i Tennis-Gigant Alexander Zverev und sein romantischer Handkuss für Partnerin Sophia Thomalla. GEPA pictures Ganz große Gefühle Zverev mit süßem Handkuss für seine Sophia Erst ein historischer Sieg, dann eine ganz große Liebes-Geste. Tennis-Gigant Alexander Zverev gab seiner Partnerin Sopha Thomalla einen Handkuss. Von Sport Heute 29.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Gefühle bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle! Tennis-Star Alexander Zverev (29) sorgt nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen Tallon Griekspoor nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Nach dem Match überrascht der Deutsche seine Freundin Sophia Thomalla (37) mit einer romantischen Geste.

Die Moderatorin hatte ihrem Freund in der Stadthalle die Daumen gedrückt. Nach dem 6:4, 7:5 gegen den Niederländer gab es für Zverev allen Grund zum Jubeln. Doch statt nur seinen Erfolg zu feiern, nahm sich der Tennis-Star auch Zeit für seine Liebste – und drückte Thomalla einen zärtlichen Kuss auf die Hand. Ganz so, wie es in Wien ja durchaus Tradition ist.

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Zverev ist die Nummer 1 der Welt

Auch sportlich ist es für Zverev ein ganz besonderer Abend. Durch seinen Erfolg steht fest, dass er am kommenden Montag erstmals die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernehmen wird. Der Hamburger ist damit erst der zweite Deutsche nach Boris Becker, der bei den Herren den Tennis-Thron erreicht.

Für Zverev geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Einmal die Tennis-Weltrangliste anführen. In diesem Jahr durfte er bereits über seine ersten beiden Grand-Slam-Titel bei den French Open und US Open jubeln.

Auch Tennis-Konkurrent Carlos Alcaraz findet lobende Worte. "Absolut verdient!", sagt der Spanier über Zverevs Sprung an die Spitze. Entscheidend sei nicht nur die Leistung an einem einzelnen Tag, sondern die Konstanz über die gesamte Saison.

In der Stadthalle ist Zverevs Erfolgslauf noch nicht zu Ende. Der Deutsche hat das Turnier bereits 2021 gewonnen und darf weiter vom nächsten Titel träumen. Seine Sophia fiebert jedenfalls mit – und durfte sich schon jetzt über einen besonders süßen Moment freuen.