i Tennis-Star Alexander Zverev. Reuters Er steht im Viertelfinale Zverev siegt und ist fix die Nummer 1 der Welt Alexander Zverev hat es geschafft. Der Tennis-Superstar steht in der Wiener Stadthalle im Viertelfinale und ist schon jetzt die Nummer eins der Welt. Von Sport Heute 29.10.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zverev setzte sich im ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle im Achtelfinale gegen den Niederländer Tallon Griekspoor, den Freund von Österreichs Tennis-Ass Anastasia Potapova, in zwei Sätzen durch. Der Deutsche verwertete nach 1:35 Stunden den ersten Matchball zum 6:4, 7:5 mit einem Ass.

Und hat damit bereits Historisches erreicht. Zverev ist damit schon am kommenden Montag die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste und löst Jannik Sinner ab. Der Südtiroler hat seine Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Dass Zverev spätestens am Jahresende den Tennis-Thron erklimmen würde, war bereits klar. Nun hat er dies schon Anfang November geschafft.

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Im Viertelfinale geht es für Zverev nun gegen den Briten Arthur Fery, der Lorenzo Musetti aus Italien niederrang. Die Chance auf das Traumfinale gegen Carlos Alcaraz am Sonntag lebt weiter.

Zwei-Satz-Sieg vor Zverev

In Satz eins schlug Zverev gegen den Niederländer früh zu, nützte gleich im ersten Aufschlagspiel seinen dritten Breakball zur 1:0-Führung. Diesen Vorsprung gab der Deutsche nicht mehr aus der Hand, zeigte eine abgeklärte Vorstellung.

Wesentlich enger wurde es dann im zweiten Satz, in dem beide Tennis-Stars stark servierten, Zverev keine einzige Breakchance zuließ, sich aber den Aufschlag des Niederländers zum 6:5 schnappte. Diesen Vorsprung gab der Deutsche nicht mehr aus der Hand, servierte mit einem Ass aus.