i Lilli Tagger zeigte eine starke Leistung. IMAGO/NurPhoto Gegnerin ohne Chance Nächster Sieg! Furiose Tagger fertigt Polin souverän ab Lilli Tagger zeigt beim WTA-250er-Turnier in Guangzhou weiter, was sie kann. Sie schlägt die Polin Magda Linette klar in zwei Sätzen. Von Sport Heute 29.10.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Auftritt von Tennis-Juwel Lilli Tagger!

Die Lienzerin kann die Polin Magda Linette klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2 abfertigen und den Viertelfinal-Einzug beim WTA-250er-Turnier im chinesischen Guangzhou fixieren. Im Viertelfinale wartet nun die Nummer 162 der Weltrangliste, Han Shi aus China, auf Tagger.

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Im ersten Satz konnte Tagger ihren Aufschlag immer durchbringen. Besonders mit dem intensiven Spiel von Tagger hatte Linette zu kämpfen. Dies zeigte sich durch die hohe Quote an Eigenfehlern der Polin. Dazu gelang es Tagger zweimal, der 34-Jährigen den Aufschlag abzunehmen, sodass sie den ersten Satz mit 6:2 für sich entscheiden konnte.

Nervenstärke im zweiten Satz bewiesen

Im zweiten Satz konnte die Polin besser mit Tagger mithalten und brachte ihren Aufschlag besser als im ersten Satz durch. Doch Tagger konnte dann das Break zum 3:2 aus ihrer Sicht schaffen und damit das Kommando im zweiten Satz übernehmen. Linette konnte nach dem ersten Break nicht mehr in ihr Spiel finden. Ein weiteres Break von Tagger führte dann zum erneuten 6:2-Satzgewinn und damit zum Spielgewinn für die Österreicherin.

"Es war ein gutes Match von meiner Seite aus. Ich habe es wieder genossen, vor den Fans zu spielen, und allgemein habe ich es sehr genossen", resümierte Tagger nach dem Match gegen Linette.

Im Viertelfinale wartet nun die um über 100 Plätze in der Weltrangliste schlechter platzierte Han Shi (Nummer 162 der Welt) auf Tagger (Nummer 57 der Welt). In diesem Duell darf sich Tagger berechtigte Hoffnungen auf einen Halbfinaleinzug machen.