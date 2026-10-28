i Sinja Kraus ist raus. GEPA pictures Klare Niederlage Aus in China! Kraus scheitert an ehemaliger Nummer 2 Sinja Kraus hat gegen Paula Badosa keine Chance. Die Wienerin verliert gegen die ehemalige Nummer 2 der Welt klar in zwei Sätzen. Von Sport Heute 28.10.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Sinja Kraus ist beim WTA-250-Turnier im chinesischen Guangzhou im Achtelfinale Endstation! Die 24-jährige Österreicherin muss sich der ehemaligen Weltranglistenzweiten Paula Badosa aus Spanien mit 1:6 und 4:6 geschlagen geben.

Dabei erwischt die Spanierin den deutlich besseren Start in die Partie. Bereits früh gelingt Badosa ein Break zur 2:0-Führung. Kraus findet zunächst kein Mittel gegen die starke Gegnerin und muss den ersten Satz nach nur 25 Minuten mit 1:6 abgeben.

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Im zweiten Durchgang zeigt sich die ÖTV-Spielerin deutlich verbessert. Zwar muss sie erneut früh ihren Aufschlag abgeben, kämpft sich anschließend aber zurück ins Match.

Beim Stand von 3:4 gelingt Kraus schließlich das Break zum 4:4-Ausgleich. Die Hoffnung auf eine Wende hält allerdings nicht lange. Badosa schlägt sofort zurück, nimmt der Österreicherin erneut den Aufschlag ab und serviert anschließend zum Matchgewinn aus.

Nach einer Stunde und sieben Minuten verwandelt die Spanierin ihren zweiten Matchball und fixiert damit den Einzug ins Viertelfinale.

Dort trifft die ehemalige Nummer zwei der Welt entweder auf die Britin Harriet Dart oder die an Nummer zwei gesetzte Indonesierin Janice Tjen.