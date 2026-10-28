i Stan Wawrinka hatte mit den Emotionen zu kämpfen. IMAGO/justpictures.ch "Ich bin traurig" Tränen-Abschied! Tennis-Legende beendet Karriere Stan Wawrinka hat sich am Mittwochabend bei seinem Heimturnier in Basel von der ATP-Tour verabschiedet. Von Sport Heute 28.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine große Tennis-Karriere ist zu Ende! Stan Wawrinka hat sich am Mittwochabend bei seinem Heimturnier in Basel von der ATP-Tour verabschiedet. Nach seiner Niederlage gegen den Tschechen Jiri Lehecka war für den dreifachen Grand-Slam-Sieger endgültig Schluss.

Um 23:02 Uhr war der emotionale Moment gekommen. Mit einer Rückhand ins Aus besiegelte der 41-jährige Schweizer seine 5:7, 6:7 (2)-Niederlage gegen die Nummer 21 der Weltrangliste. Es war der letzte Punkt seiner beeindruckenden Karriere auf der ATP-Tour.

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Wawrinka blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück. Insgesamt drei Grand-Slam-Titel konnte sich "Stan the Man" sichern. 2014 triumphierte er bei den Australian Open, 2015 bei den French Open und 2016 bei den US Open.

Besonders bemerkenswert: Seine größten Erfolge feierte der Schweizer ausgerechnet während der Dominanz von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Auch im Nationalteam durfte Wawrinka große Erfolge bejubeln. Gemeinsam mit seinem Freund und Landsmann Federer holte er 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille im Doppel. 2014 gewann er mit der Schweiz zudem den Davis Cup.

Nach seinem letzten ATP-Match wurde es emotional. "Es ist schwierig heute Abend. Ich bin traurig, aber ich habe ein Lächeln im Gesicht", erklärte der sichtlich gerührte Publikumsliebling. Ganz müssen sich die Fans allerdings noch nicht von Wawrinka verabschieden. Am 19. Dezember steigt unter dem Motto "One Last Backhand" ein großes Abschiedsevent.

Dort wird der Schweizer gemeinsam mit Roger Federer, Andy Murray und Gaël Monfils noch einmal auf dem Tennisplatz stehen und seine legendäre einhändige Rückhand präsentieren.