i Österreichs Tennis-Ass Jurij Rodionov. GEPA pictures Kein Alcaraz-Duell Letzter Österreicher in der Stadthalle raus Der letzte Österreicher ist in der Wiener Stadthalle gescheitert. Nach einem umkämpften ersten Durchgang verlor Jurij Rodionov klar. Von Sport Heute 28.10.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rodionov ist bei seinem Heimturnier in der Wiener Stadthalle gescheitert. Der 27-Jährige verlor das Auftaktspiel beim ATP-500-Turnier nach 1:35 Minuten mit 6:7 (3) und 1:6 und musste früh die Koffer packen. Außerdem verpasste Österreichs Nummer zwei ein Duell mit Topstar Carlos Alcaraz. Der Spanier ist nun Basilaschwilis Gegner in der zweiten Runde.

Neben Rodionov war nur Qualifikant Lukas Neumayer im Hauptfeld des Tennis-Klassikers in der Wiener Stadthalle vertreten, hatte sich durch die Qualifikation gekämpft. In Runde eins war aber gegen den Tschechen Jakub Mensik ebenso in zwei Sätzen Endstation.

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Harter Kampf nur im ersten Satz

Rodionov startete mit Problemen in die Partie, musste sofort einen Breakball abwehren, hielt die Partie bis zum vierten Game aber offen. Danach schnappte sich Basilaschwili aber den Aufschlag des 27-Jährigen, ging mit 3:2 in Front. Doch Rodionov stemmte sich dagegen und spielte sich im zehnten Game gleich zwei Chancen zum Re-Break heraus, gleich die erste saß – 5:5.

Im Tie-Break ließ der Georgier aber nichts mehr anbrennen, zog schnell auf 5:2 davon und machte den ersten Durchgang mit 7:3 zu. Dieser Satz hatte 61 Minuten gedauert.

Viel eindeutiger verlier dann der zweite Satz, in dem Rodionov gleich im ersten Game drei Breakchancen ausließ. Danach ging beim Weltranglisten-137. gar nichts mehr. Basilaschwili stellte mit einem Doppelbreak auf 5:0, von Rodionov kam kaum noch Gegenwehr. Er konnte nur noch auf 1:5 verkürzen. Ehe der Georgier seinen ersten Matchball verwertete