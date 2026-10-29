i Jorge Martin im Einsatz. IMAGO/PsnewZ "Sehr schmerzhaft" Trotz Handgelenksbruch! MotoGP-Star kämpft um WM-Titel Trotz eines gebrochenen Handgelenks will Jorge Martin beim MotoGP-Rennen in Malaysia starten. Der Spanier kämpft um den WM-Titel. Von Sport Heute 29.10.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jorge Martin gibt nicht auf! Der MotoGP-Star will trotz eines gebrochenen Handgelenks beim Grand Prix von Malaysia an den Start gehen. Der Aprilia-Pilot erhielt am Donnerstag die medizinische Freigabe für das erste Freie Training am Freitag in Sepang.

Dabei hatte sich der Spanier erst am vergangenen Wochenende beim Sprint auf Phillip Island die schmerzhafte Verletzung zugezogen. Ob Martin tatsächlich das gesamte Rennwochenende bestreiten kann, ist allerdings noch offen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach dem ersten Training muss sich der Weltmeister von 2024 einer weiteren medizinischen Untersuchung unterziehen. Erst danach wird entschieden, ob er auch am Grand Prix teilnehmen darf.

"Es wird auf jeden Fall sehr schwer und sehr schmerzhaft sein", erklärte Martin. Besonders problematisch ist, dass der 28-Jährige seine verletzte rechte Hand sowohl zum Bremsen als auch zum Gasgeben benötigt.

Trotzdem will der Spanier nichts unversucht lassen. "Es könnte mir schlechter gehen, aber auch besser. Aber ja, jetzt haben wir den ersten Schritt geschafft, nämlich zu versuchen, zu fahren", sagte der Aprilia-Pilot.

Der Grund für seinen Kampfgeist liegt auf der Hand: Martin steckt mitten im WM-Titelkampf. Vier Grands Prix vor Saisonende liegt er in der Gesamtwertung lediglich zehn Punkte hinter Marc Marquez.

"Ich werde es auf jeden Fall versuchen, weil ich im Titelkampf stehe, sonst würde ich einen Monat lang mit einem Gips zu Hause sitzen", stellte Martin klar.