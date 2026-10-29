i Tennis-Star Alexander Zverev. Reuters In Wien Zverev ist Nummer 1: "Besonders, es hier zu schaffen" Alexander Zverev ist am Ziel seiner Träume angekommen. Der Deutsche wird am Montag die neue Nummer eins der Weltrangliste sein. Von Sport Heute 29.10.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das haben nur 30 Spieler in der Geschichte des Tennis geschafft. Zverev ist ab Montag die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Er ist erst der zweite Deutsche, dem dies gelungen ist – nach Boris Becker. Zverev reichte dafür ein Zwei-Satz-Sieg im Achtelfinale des ATP-Turniers in der Wiener Stadthalle gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Damit ist dem 29-Jährigen der Tennis-Thron bereits sicher. Dass es passieren würde, war ohnehin klar, denn Star Jannik Sinner hat seine Saison vorzeitig beendet, spätestens am Jahresende war dem Deutschen Platz eins sicher. Nun ist es in Wien passiert.

Und das an einem speziellen Ort für Zverev. "Es ist etwas ganz Besonderes, das hier in Wien zu schaffen", strahlte Zverev vor 9.800 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Nachdem zunächst ein kurzes Video dem Tennis-Star das eine oder andere Tränchen in die Augen getrieben hatte. "Es ist der deutschsprachige Raum, es ist eines meiner Lieblingsstadien im Tennis hier. Weil ich immer die Unterstützung hier habe. Es ist immer voll", strahlte Zverev.

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Zunächst sorgte Zverev aber noch für Lacher. Die Veranstalter hatten eine große "1" auf den Court gebracht, um den Deutschen zu feiern. "Für alle, die nicht ganz verstehen, warum ich nach einem Sieg im Achtelfinale so juble: Ich bin die Nummer eins der Welt geworden", schmunzelte der 29-Jährige. Dann kam sein Team auf den Court, feierte mit ihm. Und auch Partnerin Sophia Thomalla.

"Es ist ein fantastisches Gefühl zu wissen, dass ich am Montag die neue Nummer eins der Welt bin. Es ist eines der besten Gefühle überhaupt. Das ganze Jahr war besonders", meinte der zweimalige Grand-Slam-Sieger dann.

Große Feierlichkeiten gibt es allerdings nicht. "Ich sehe euch morgen wieder", sagte Zverev in Richtung der Fans. Da geht es dann mit dem Viertelfinale gegen den Briten Arthur Fery weiter. Immerhin als neue Nummer eins der Welt.