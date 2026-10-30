i Christian Watson "screenshot" "Er ist wiederauferstanden" NFL-Star kehrt vom Krankenhaus aufs Feld zurück Packers-Star Christian Watson muss während dem Spiel der Packers ins Krankenhaus gebracht werden. Nur wenig später sorgt er für ungläubige Gesichter. Von Sport Heute 30.10.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten im NFL-Spiel gegen die Carolina Panthers spuckte Christian Watson plötzlich Blut. Der Wide Receiver der Green Bay Packers hatte sich nach einem spektakulären Fang verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Doch was danach passierte, überraschte selbst seine Teamkollegen: Rund eine Stunde später stand Watson wieder auf dem Spielfeld.

Der Vorfall ereignete sich im zweiten Viertel beim 27:19-Erfolg der Packers. Watson fing einen 53-Yard-Pass von Quarterback Jordan Love, landete dabei allerdings unglücklich auf dem Boden. Der 27-Jährige klagte über Beschwerden im Brustbereich und spuckte Blut. Um schwerere Verletzungen auszuschließen, wurde der NFL-Profi ins Krankenhaus gebracht.

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Plötzlich steht Watson wieder am Feld

Nach mehreren Untersuchungen folgte die Entwarnung. Noch während des dritten Viertels kehrte Watson ins Lambeau Field zurück. Als er aus dem Rettungswagen stieg und zurück ins Stadion lief, wurde er von den Packers-Fans mit lautstarkem Applaus empfangen.

"Es war schwierig, ehrlich gesagt. Ich meine, ich wollte nie gehen", erklärte Watson nach der Partie. "Sie wollten nur sicherstellen, dass nichts Verrücktes vorliegt. Ich habe alle Untersuchungen bestanden und konnte zurückkehren." Auch seine Mitspieler konnten kaum glauben, dass Watson plötzlich wieder auftauchte.

"Er ist einfach wiederauferstanden"

Besonders Quarterback Jordan Love zeigte sich verblüfft. "Das war verrückt. Viele Leute jubelten, es war einiges los. Ich wusste nicht, was passierte. Dann sehe ich Christian herauslaufen – er ist einfach wiederauferstanden. Großartig, ihn zu sehen", schilderte der Spielmacher.

Packers-Coach Matt LaFleur lobte den Einsatz seines Receivers: "Der Biss, wieder in dieses Spiel zurückzukehren – er hatte einen großartigen Abend. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Zahlen er ohne die verpasste Zeit noch aufgelegt hätte."

Packers feiern wichtigen Sieg

Trotz seines Krankenhausaufenthalts beendete Watson die Partie mit acht gefangenen Pässen und 113 Yards Raumgewinn. Bereits vor seiner Verletzung hatte er 100 Yards gesammelt. Auch Love überzeugte mit 288 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen. Green Bay setzte sich mit 27:19 durch und verbesserte seine Saisonbilanz auf fünf Siege bei drei Niederlagen.