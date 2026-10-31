i Luke Littler verlor gegen Darts-Ass Fallon Sherrock. Imago Images, "Heute"-Montage Riesige Summe Darts-Königin schlägt Littler und kassiert groß ab Darts-Königin Fallon Sherrock räumt groß ab. Sie hat Superstar Luke Littler geschlagen und dafür eine stolze Summe kassiert. Von Sport Heute 31.10.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Niederlage für Darts-Superstar Luke Littler! Ausgerechnet in seiner eigenen Netflix-Show "Beat Luke Littler" musste sich der 19-jährige Weltmeister geschlagen geben. Fallon Sherrock (32) sorgte für die große Überraschung und kassierte dafür ein unglaubliches Preisgeld.

In der Show im Manchester Central Convention Complex stellten sich insgesamt 24 Herausforderer dem zweimaligen Weltmeister. Darunter waren ein australischer Jockey, ein Müllmann und mehrere Jugendliche. Die einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer durften keine aktive Tour Card der Professional Darts Corporation besitzen.

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Doch nur eine schaffte es, Littler tatsächlich zu bezwingen. Sherrock spielte die erforderlichen 501 Punkte mit gerade einmal 14 Darts auf null. Damit sicherte sich die Engländerin satte 501.000 Pfund, umgerechnet rund 600.000 Euro. Obendrauf gab es einen Pokal mit der Aufschrift "I beat Luke Littler".

Nicht der erste Erfolg

Für Sherrock war der Erfolg ein ganz besonderer Moment. "Das ist der Wahnsinn! Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet", jubelte die 32-Jährige. Die Engländerin hatte bereits bei ihrer WM-Premiere 2019 für Aufsehen gesorgt, als sie bis in die dritte Runde vorstieß.

Besonders emotional wurde Sherrock, als sie über ihren Sohn Rory sprach. Ihm widmete sie den Triumph: "Es war das erste Mal, dass er bei einer Veranstaltung dabei war und mich gewinnen gesehen hat. Es war wunderschön." Dann ergänzte sie: "Das ist ein großartiger Moment. Den werde ich nie vergessen."

Littler nahm die Niederlage sportlich und gratulierte seiner Bezwingerin. "Genial, Weltklasse", schwärmte der 19-Jährige. Eine Fortsetzung seiner Netflix-Show kann sich der Weltmeister trotz der Pleite vorstellen. "Vielleicht können wir es nächstes Jahr wiederholen", erklärte er.