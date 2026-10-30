i Lilli Tagger IMAGO/NurPhoto Sieg nach über 2 Stunden Halbfinale! Tagger setzt sich nach Nervenschlacht durch Lilli Tagger kann auch die Lokalmatadorin Han Shi besiegen und damit ins Halbfinale des WTA-250er-Turniers in Guangzhou einziehen. Von Sport Heute 30.10.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lilli Tagger kann den Nervenkrimi für sich entscheiden!

Die Osttirolerin kann sich in drei Sätzen (6:4, 3:6, 7:5) und nach 2 Stunden und 38 Minuten gegen die Lokalmatadorin Han Shi durchsetzen und den Halbfinaleinzug beim WTA-250er-Turnier in Guangzhou fixieren. Jetzt wartet die Spanierin Kaitlin Quevedo (Nummer 86 der Weltrangliste) auf Tagger.

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Der erste Satz ging nach einem frühen Break von Tagger schnell in Richtung der Osttirolerin. Besonders ihr starker Aufschlag und die einhändige, kraftvolle Rückhand machten der Nummer 162 der Welt schwer zu schaffen. Nach einem weiteren Break konnte sich Tagger den ersten Satz mit 6:4 sichern.

Im zweiten Satz fand die Chinesin besser in ihr Spiel und konnte Tagger immer wieder zu Eigenfehlern zwingen. Zwar konnte Tagger Shi gleich zum 1:0 breaken, doch danach fand die 18-Jährige nicht mehr in ihr Spiel und musste ihren Aufschlag zweimal abgeben und den zweiten Satz mit 3:6 an die Chinesin abgeben.

Der dritte Satz entwickelte sich zu einer Nervenschlacht! Beim Stand von 4:4 gab es schon vier Breaks. Keine der beiden Spielerinnen konnte souverän ihren Aufschlag durchbringen. Beim Stand von 6:5 kann Tagger Shi noch einmal breaken und den zweiten Matchball zum 7:5 nutzen.

"Es war ein außergewöhnliches Match. Allergrößten Respekt an Shi, sie ist eine tolle Spielerin. Man muss offen für alles sein und auf alles vorbereitet sein. Man muss dem Prozess vertrauen und das kontrollieren, was man kontrollieren kann", so Tagger nach dem Match.

Morgen wartet im Halbfinale die Spanierin Kaitlin Quevedo auf Tagger. Das Spiel beginnt nicht vor 10:40 Uhr. Tagger freut sich auf das Halbfdinale wie sie sagt: "Ich freue mich auf das Halbfinale. Jedes Match ist ein Wahnsinn vor diesen tollen Fans."