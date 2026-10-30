i Die neue Nummer 1 der Welt Alexander Zverev. GEPA pictures Traumfinale weiter möglich Zverev und Alcaraz lassen in Wien nichts anbrennen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev gewinnen jeweils ihre Viertelfinalspiele bei den Erste Bank Open in Wien. Von Sport Heute 30.10.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Traumfinale ist weiter möglich!

Carlos Alcaraz und Alexander Zverev gewinnen bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ihre Viertelfinalspiele. Wenn beide morgen ihre Halbfinalspiele gewinnen, treffen sie am Sonntag im Traumfinale aufeinander.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Alexander Zverev steht nach einer Machtdemonstration im Halbfinale der Erste Bank Open! Die frischgebackene Nummer eins der Welt fertigt den Briten Arthur Fery in der Wiener Stadthalle mit 6:0, 6:2 ab.

Für seinen souveränen Viertelfinalsieg benötigt der Deutsche gerade einmal 58 Minuten und lässt seinem Gegner dabei kaum eine Chance. Im Halbfinale trifft Zverev am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen Alex de Minaur und Matteo Berrettini. Die beiden spielen am Freitagabend um 20:15 Uhr um das letzte Halbfinalticket.

Carlos Alcaraz zieht ins Halbfinale der Erste Bank Open ein! Der Spanier besiegt den US-Amerikaner Tommy Paul in der Wiener Stadthalle mit 6:4, 7:6 (2). Im ersten Satz gelingt Alcaraz beim Stand von 3:3 das entscheidende Break. Der zweite Durchgang entwickelt sich zu einem spannenden Duell, in dem der 23-Jährige zwei Breakbälle abwehren muss. Im Tiebreak behält er mit 7:2 die Oberhand.

Im Halbfinale trifft Alcaraz am Samstag auf Daniil Medvedev, der sich zuvor gegen Adrian Mannarino durchgesetzt hatte.