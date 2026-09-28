i Obst hat einen beneidenswert guten Ruf: vitaminreich, natürlich und gesund. Unsplash/Julia Zolotova (Symbolbild) Genuss-Frage Kann zu viel Obst deinem Körper eigentlich schaden? Ein Apfel ist gesund, zwei können wohl kaum schaden – aber was ist mit fünf? Tatsächlich hat auch der Griff in den Obstkorb irgendwann seine Grenzen. Von Heute Life 28.09.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Apfel zum Frühstück, eine Banane zwischendurch, Beeren im Porridge und am Nachmittag noch ein paar Weintrauben. Klingt nach einem ziemlich gesunden Tag. Doch irgendwann kommt die Frage auf: Kann etwas, das als so gesund gilt, eigentlich auch zu viel werden?

Das Problem ist nicht die Frucht allein

Obst liefert Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe. Eine Ernährung mit reichlich Obst und Gemüse wird mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht. Wer aus Angst vor Zucker plötzlich Äpfel und Beeren vom Speiseplan streicht, tut sich daher nicht automatisch etwas Gutes.

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Trotzdem enthält Obst Zucker – darunter Fruktose. In einer ganzen Frucht kommt dieser allerdings gemeinsam mit Wasser und Ballaststoffen daher. Das macht einen entscheidenden Unterschied: Einen Apfel zu essen ist etwas anderes, als seinen Zucker in wenigen Schlucken zu trinken.

Bei Saft sieht die Sache anders aus

Während mehrere ganze Äpfel erst einmal gegessen werden müssen und sättigen, sind zwei Gläser Apfelsaft schnell getrunken. Hier können größere Zuckermengen zusammenkommen, ohne dass man sich entsprechend satt fühlt.

Ein dauerhaft sehr hoher Fruktosekonsum kann Stoffwechsel und Leber belasten. Das bedeutet aber nicht, dass normales Obst automatisch zur Fettleber führt. Problematischer sind große Mengen an Säften, zuckergesüßten Getränken und Produkten mit zugesetzten Zuckern, die schnell viel Fruktose beziehungsweise Zucker liefern können.

Wenn der Bauch nach Obst rebelliert

Eine persönliche Grenze kann es trotzdem geben. Manche Menschen können größere Mengen Fruktose im Dünndarm schlecht aufnehmen. Dann können nach Obst beispielsweise Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall auftreten. Wie viel vertragen wird, ist individuell und hängt auch von der Obstsorte sowie der verzehrten Menge ab.

Wer nach bestimmten Früchten regelmäßig Beschwerden bekommt, sollte deshalb nicht auf eigene Faust sämtliche Obstsorten streichen, sondern die Ursache medizinisch abklären lassen.

Auch deine Zähne bekommen das Obst ab

Noch ein Punkt wird gerne übersehen: Säurehaltige Früchte können den Zahnschmelz vorübergehend angreifbarer machen. Besonders ungünstig ist es, über Stunden immer wieder an saurem Obst zu naschen oder ständig Fruchtsaft zu trinken. Nach sehr sauren Lebensmitteln sollte man außerdem nicht sofort mit der Zahnbürste losschrubben. Besser ist es, zunächst etwas zu warten und den Mund beispielsweise mit Wasser auszuspülen.

Mit diesen 5 Tipps machst du Gebrauch von deinem überreifem Obst i ?

Wie viel ist also zu viel?

Eine magische Zahl, ab der Obst für jeden Menschen plötzlich ungesund wird, gibt es nicht. Entscheidend sind Gesamternährung, Portionsgröße, individuelle Verträglichkeit und vor allem die Form. Wer täglich unterschiedliche ganze Früchte isst, muss sich wegen ihres natürlichen Zuckers normalerweise nicht verrückt machen. Anders sieht es aus, wenn ein großer Teil davon als Saft oder Smoothie im Glas landet.