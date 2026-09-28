i Wer den Maßkrug einfach einsteckt, macht sich strafbar. APA-Images / Starpix Wir haben nachgefragt Darf man Maßkrüge vom Oktoberfest einfach mitnehmen? Der Krug vom Biertisch ist kein Souvenir: Wer ihn einsteckt, riskiert Ärger. Was in Österreich gilt und was die Wiesn-Veranstalter sagen. Von Heute Life 28.09.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal anstoßen, austrinken – und den Maßkrug einfach einpacken? Für viele Wiesn-Besucher klingt das nach dem perfekten Souvenir. Doch Vorsicht: Wer den Krug ungefragt mit nach Hause nimmt, kann sich mehr als nur einen bösen Blick der Security einhandeln.

Denn der Krug am Tisch gehört in der Regel nicht dem Gast. Er wird für das ausgeschenkte Bier verwendet und bleibt Eigentum des jeweiligen Gastronomiebetriebs. Wer ihn nach dem letzten Schluck einfach in die Tasche steckt, nimmt damit eine fremde Sache an sich.

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Der Krug ist nicht automatisch gekauft

Auch wenn beim Bierkonsum ein Pfand oder eine vergleichbare Rückgabe-Sicherung verrechnet wird, bedeutet das nicht automatisch, dass der Gast damit Eigentümer des Kruges wird. Entscheidend ist vielmehr, was der Veranstalter oder Gastronom tatsächlich vereinbart. Ist der Krug lediglich für die Dauer des Besuchs überlassen, muss er wieder zurück.

Wer ihn trotzdem behalten will, braucht daher die ausdrückliche Erlaubnis des Betreibers.

Rechtliche Konsequenzen und Securitys

Wer die ausdrückliche Erlaubnis nicht hat, macht sich strafbar. Laut Strafgesetzbuch (§ 127 StGB) handelt es sich dabei um Diebstahl. Es drohen Geldstrafen. In schweren Fällen ist sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten möglich. Da ein Bierkrug allerdings nur einen geringen Wert hat, bleibt es in der Praxis meist bei einer Geldstrafe.

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Soweit sollte es auf der Wiener Kaiser Wiesn jedoch erst gar nicht kommen, denn dort muss man erst einmal bei den Security-Mitarbeitern vorbei - "und das ist praktisch unmöglich", verrät Pressesprecher Ernst Buchinger auf "Heute"-Anfrage. Warum man so streng ist, hat einen ganz bestimmten Grund: "Unsere Maßkrüge gibt es aus Sicherheitsgründen nur in den Zelten und Almen, nicht im Freibereich." Wer es trotzdem samt Krug bei den Securitys vorbei schafft, dem droht Hausverbot.

Auch auf der Brunner Wiesn werden aus sicherheitstechnischen Gründen keine Maßkrüge zum Kauf oder Mitnehmen angeboten. Die Veranstalter stellen klar: "Die vor Ort verwendeten Krüge sind Eigentum der Gastronomie" – und dürfen daher nicht einfach als Andenken eingepackt werden.