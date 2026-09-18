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Der tägliche Bananenkonsum durchaus positiv auf die Gesundheit auswirken.
Der tägliche Bananenkonsum durchaus positiv auf die Gesundheit auswirken.
iStock/Hazal Ak
Gesundheits-Check

Jeden Tag Banane: Das passiert im Körper

Bananen gelten als gesunder Snack. Doch was passiert wirklich, wenn du jeden Tag eine isst? Die Antworten überraschen.
Heute Life
Von Heute Life
18.09.2026, 09:36
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Bananen gehören zu den beliebtesten Obstsorten im deutschsprachigen Raum. Die gelbe Frucht ist praktisch, schmeckt gut und steckt voller Nährstoffe. Doch ist es wirklich gesund, jeden Tag eine zu essen?

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100 Gramm Banane liefern rund 21 Gramm Kohlenhydrate und 18 Gramm Zucker. Dazu kommen wertvolle Ballaststoffe, B-Vitamine, Vitamin A, C und E sowie Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Eisen und Zink.

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Wie Utopia.de berichtet, kann sich der tägliche Bananenkonsum durchaus positiv auf die Gesundheit auswirken. Die Frucht versorgt den Körper schnell mit Energie und ist laut Experten besonders in der Sporternährung beliebt.

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Reifegrad macht den Unterschied

Grüne, also unreife Bananen enthalten etwa 32 Prozent resistente Stärke. Diese wird im Dickdarm von Milchsäurebakterien abgebaut und fördert so die Darmgesundheit. Zudem lassen sie den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen.

Vorsicht ist hingegen bei braunen Bananen geboten: Sie enthalten bis zu 37 Prozent Zucker und lassen den Blutzucker schnell in die Höhe schießen. Besonders Menschen mit Diabetes sollten hier aufpassen.

Jeden Tag eine Banane? Das passiert im Körper

Wenig bekannt: Alkohol in Bananen

Was viele nicht wissen: In sehr reifen Bananen entsteht durch den natürlichen Reifungsprozess tatsächlich Alkohol. Wer also gänzlich darauf verzichten muss, sollte braune Bananen meiden oder sie zum Backen verwenden – beim Erhitzen verflüchtigt sich der Alkohol.

So oft Pupsen am Tag ist völlig normal

Das Fazit: Eine Banane pro Tag ist für die meisten Menschen völlig unproblematisch und kann sogar gesundheitliche Vorteile haben. Wer auf Nachhaltigkeit achtet, greift am besten zu Bio- und Fairtrade-Produkten.

red,18.09.2026, 09:36
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