i Tiefkühlbeeren auftauen und sofort essen? Besser nicht. iStock/Franck-Boston (Symbolbild) Frost mit Folgen Achtung bei TK-Beeren – diesen Fehler machen fast ALLE Packung auf, Beeren raus und ab damit ins Müsli: Was völlig harmlos klingt, kann ein Gesundheitsrisiko bergen. Von Heute Life 17.09.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein paar gefrorene Himbeeren ins Müsli, eine Handvoll Beeren direkt in den Smoothie – fertig ist das schnelle Frühstück. Gerade außerhalb der Saison sind Tiefkühlfrüchte praktisch und beliebt – doch ausgerechnet bei der Zubereitung machen viele einen Fehler, der unangenehme Folgen haben kann.

Tiefkühlen tötet nicht alle Viren ab

Dass Lebensmittel bei minus 18 Grad lagern, bedeutet nicht, dass sie automatisch frei von Krankheitserregern sind. Oft können tiefgekühlte Beeren unter anderem mit Noro- oder Hepatitis-A-Viren belastet sein. Auf die Früchte können die Erreger bereits beim Anbau, bei der Ernte oder während der Verarbeitung gelangen. Besonders tückisch: Noroviren sind ausgesprochen widerstandsfähig und überstehen auch Temperaturen von minus 20 Grad und darunter. Bereits eine geringe Menge an Viruspartikeln kann für eine Infektion ausreichen.

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Der rohe Verzehr ist problematisch

Genau hier liegt der Fehler, den viele machen: Die gefrorenen Beeren landen ohne ausreichendes Erhitzen im Smoothie, Joghurt oder Müsli. Auftauen allein reicht jedoch nicht aus, um mögliche Viren zuverlässig unschädlich zu machen.

Dass es sich dabei nicht nur um ein theoretisches Risiko handelt, zeigen frühere Ausbrüche. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) berichtet etwa von einem Krankheitsgeschehen im Jahr 2016, bei dem Noroviren sowohl in einem Dessert mit Tiefkühlhimbeeren als auch bei Erkrankten nachgewiesen wurden.

Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass in jeder Packung Krankheitserreger lauern: Bei 30 im Jahr 2023 vom LAVES untersuchten Proben wurden weder Noro- noch Hepatitis-A-Viren nachgewiesen.

Dieser Schritt macht den Unterschied

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte Tiefkühlbeeren vor dem Essen ausreichend erhitzen. Die Verbraucherzentrale verweist auf die Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung, die Früchte auf über 90 Grad Celsius zu erhitzen. Im Topf sollen sie mit etwas Wasser mindestens zwei Minuten köcheln und dabei gleichmäßig umgerührt werden.

Hitze hat einen kleinen Haken

Beim Erhitzen können zwar hitzeempfindliche Vitamine teilweise verloren gehen. Das macht Tiefkühlbeeren aber keineswegs wertlos: Wer sie nur so lange wie für die sichere Zubereitung erforderlich erhitzt, kann sie weiterhin problemlos in Porridge, Kompott oder anderen Speisen verwenden.