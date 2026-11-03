i Mit einem gewöhnlichen Trinkglas lässt sich das Fruchtfleisch reifer Kiwis ganz einfach von der Schale lösen. iStock/nata_vkusidey Genialer Trick So kannst du Kiwis ohne Messer schälen Weiche Kiwis zu schälen, wird schnell zur Geduldsprobe. Doch ein gewöhnliches Trinkglas löst das Problem – ganz ohne Messer. Von Heute Life 03.11.2026, 15:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kiwis stecken voller Vitamine, schmecken herrlich frisch und sind ein beliebter Snack. Doch gerade bei besonders reifen Früchten wird das Schälen zur Herausforderung. Das Fruchtfleisch ist weich, mit dem Messer bleibt oft mehr an der Schale hängen als gewünscht. Dabei gibt es einen verblüffend einfachen Trick, für den man nicht einmal ein Küchenmesser braucht.

Die Lösung steht vermutlich ohnehin schon im Küchenschrank: ein ganz gewöhnliches Trinkglas.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So funktioniert der einfache Glas-Trick

Zunächst die Kiwi in zwei Hälften schneiden. Anschließend eine Hälfte nehmen und die Schale am Rand vorsichtig etwas lösen.

Jetzt kommt der entscheidende Schritt: Die Kiwi-Hälfte so auf den Rand eines Glases setzen, dass sich die Schale außen und das Fruchtfleisch innerhalb des Glases befindet. Danach die Frucht vorsichtig nach unten ziehen.

Das Ergebnis: Das Fruchtfleisch löst sich von der Schale und landet direkt im Glas. So lässt sich selbst eine sehr weiche Kiwi mit wenigen Handgriffen vorbereiten – ohne mühsames Hantieren mit dem Messer.

Bei härteren Früchten besser zum Sparschäler greifen

Der Glas-Trick eignet sich vor allem für reife, weiche Kiwis. Ist die Frucht noch relativ fest, funktioniert das klassische Schälen meist besser.

Mit oder ohne Schale? Bei diesen Lebensmitteln darfst du unvorsichtig sein i ?

Dafür eignet sich ein scharfes Küchenmesser oder ein Sparschäler. Wichtig ist, möglichst dünne Streifen abzutragen. So bleibt mehr vom wertvollen Fruchtfleisch erhalten und es landet weniger in der Biotonne.

Kiwi-Schale mitessen? Das sollte man wissen

Wer sich das Schälen überhaupt sparen möchte, kann die Kiwi grundsätzlich auch mit Schale essen. Voraussetzung ist, dass es sich um unbehandelte Früchte handelt und diese zuvor gründlich unter fließendem Wasser gewaschen werden.

Die Schale liefert zusätzliche Ballaststoffe. Auch direkt darunter sitzen wertvolle Nährstoffe, die beim großzügigen Schälen teilweise verloren gehen können.

Wem die pelzige Oberfläche geschmacklich nicht zusagt, kann die ganze Frucht auch in einen Smoothie geben. Darin fällt die Schale deutlich weniger auf. Alternativ macht sich die Kiwi in Obstsalaten oder einfach als fruchtiger Snack zwischendurch gut.