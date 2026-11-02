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Lilli Tagger
Lilli Tagger
IMAGO/Anadolu Agency
Vorzeitig Schluss

Lilli Tagger beendet Saison nach Final-Niederlage

Nur einen Tag nach der Finalniederlage in Guangzhou zieht Lilli Tagger einen Schlussstrich – und beendet ihre Saison früher als gedacht.
Von Sport Heute
02.11.2026, 09:07
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Nach ihrer bitteren Finalniederlage am Sonntag beim WTA-Turnier in Guangzhou zieht Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger (18) vorzeitig einen Schlussstrich unter ihre Saison.

Die Osttirolerin verzichtet auf das geplante Antreten beim WTA-250-Turnier in Indien und beendet ihr Tennisjahr damit eine Woche früher als ursprünglich vorgesehen. Die Weltranglisten-53. wäre dort als Nummer zwei gesetzt gewesen.

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Tagger gibt zweiten Karriere-Titel aus der Hand

Dabei hatte Tagger am Sonntag ihren zweiten WTA-Titel noch vor Augen. Im Finale von Guangzhou erwischte die 18-Jährige gegen die Britin Harriet Dart einen starken Start und sicherte sich den ersten Satz mit 6:4. Danach verlor die Osttirolerin jedoch zunehmend den Faden und musste sich nach über zwei Stunden mit 6:4, 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Für Tagger war es die zweite Niederlage im dritten WTA-Finale ihrer Karriere. Ihren bisher einzigen Titel hatte sie im Sommer in Prag gewonnen

red, 02.11.2026, 09:07
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