Lilli Tagger beendet Saison nach Final-Niederlage

Nach ihrer bitteren Finalniederlage am Sonntag beim WTA-Turnier in Guangzhou zieht Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger (18) vorzeitig einen Schlussstrich unter ihre Saison.
Die Osttirolerin verzichtet auf das geplante Antreten beim WTA-250-Turnier in Indien und beendet ihr Tennisjahr damit eine Woche früher als ursprünglich vorgesehen. Die Weltranglisten-53. wäre dort als Nummer zwei gesetzt gewesen.
Dabei hatte Tagger am Sonntag ihren zweiten WTA-Titel noch vor Augen. Im Finale von Guangzhou erwischte die 18-Jährige gegen die Britin Harriet Dart einen starken Start und sicherte sich den ersten Satz mit 6:4. Danach verlor die Osttirolerin jedoch zunehmend den Faden und musste sich nach über zwei Stunden mit 6:4, 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Für Tagger war es die zweite Niederlage im dritten WTA-Finale ihrer Karriere. Ihren bisher einzigen Titel hatte sie im Sommer in Prag gewonnen