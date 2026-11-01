i Ciara Mageean Reuters "Wir sind untröstlich" Europameisterin stirbt mit 34 Jahren kurz nach Hochzeit Große Trauer in der Leichtathletik-Welt! Die frühere Europameisterin Ciara Mageean ist mit nur 34 Jahren an Darmkrebs gestorben. Von Sport Heute 01.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sportwelt trauert um Ciara Mageean! Die irische Mittelstreckenläuferin ist am Sonntag im Alter von nur 34 Jahren verstorben. Die ehemalige Europameisterin über 1.500 Meter verlor ihren Kampf gegen Darmkrebs. Die traurige Nachricht wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben.

Noch 2024 hatte Mageean bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom einen ihrer größten sportlichen Erfolge gefeiert. Über die 1.500 Meter lief sie zu Gold und krönte sich zur Europameisterin. Nun sorgt ihr viel zu früher Tod für Bestürzung.

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Besonders tragisch: Erst Anfang Oktober hatte die Irin ihren langjährigen Partner Thomas Moran geheiratet. Nur wenige Wochen später muss ihre Familie Abschied nehmen. "Als geliebte Tochter, Schwester, Ehefrau, Freundin und Inspiration für so viele Menschen wird sie schmerzlich vermisst werden", heißt es in der emotionalen Mitteilung.

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Auch der irische Leichtathletikverband reagiert tief betroffen auf die Todesnachricht. "Wir sind untröstlich", schreiben die Verantwortlichen. Mageean sei für viele Menschen ein Vorbild gewesen und werde vor allem wegen ihres Mutes, ihrer Freundlichkeit und ihrer unglaublichen Lebenskraft in Erinnerung bleiben.

Der Verband spricht der Familie, den Freunden und allen Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl aus. Mit Ciara Mageean verliert die Leichtathletik eine erfolgreiche Athletin, die nicht nur durch ihre Leistungen auf der Laufbahn, sondern auch durch ihre Persönlichkeit bleibenden Eindruck hinterlassen hat.