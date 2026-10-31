i Alex de Minaur trifft im Finale auf Carlos Alcaraz. IMAGO/Beautiful Sports International Entscheidung im Match-Tiebreak De Minaur crasht Traumfinale von Zverev und Alcaraz Alexander Zverev verliert einen packenden Halbfinal-Krimi gegen Alex de Minaur und verpasst das Traum-Finale mit Carlos Alcaraz in Wien. Von Sport Heute 31.10.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tennis-Fans in der Wiener Stadthalle bekommen ihr erhofftes Traumfinale nicht zu sehen. Alexander Zverev (29) musste sich am Samstag im Halbfinale der Erste Bank Open dem Australier Alex de Minaur mit 4:6, 6:1, 6:7 (4) geschlagen geben. Nach einem packenden Schlagabtausch setzte sich der Weltranglistenzehnte im entscheidenden Tiebreak durch.

Damit trifft De Minaur am Sonntag im Endspiel auf Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte zuvor Daniil Medwedew in zwei Sätzen bezwungen.

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Für Zverev platzte hingegen der Traum vom zweiten Triumph in Wien nach 2021. Einen Grund zur Freude hat der Deutsche dennoch: Ab Montag übernimmt er erstmals die Führung in der Tennis-Weltrangliste.

Zverev kämpft sich zurück

De Minaur erwischte den besseren Start in die Partie. Der Australier ließ bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen und nutzte beim Stand von 2:2 seine Chance zum entscheidenden Break. Nach 50 Minuten sicherte er sich den ersten Durchgang mit 6:4.

Im zweiten Satz änderte sich das Bild allerdings komplett. Zverev übernahm die Kontrolle, nahm seinem Gegner zweimal den Aufschlag ab und zog auf 5:0 davon. De Minaur konnte nur noch einen Spielgewinn verbuchen, ehe der Deutsche mit 6:1 den Satzausgleich fixierte.

Doppelter Doppelfehler sorgt für Spannung

Im entscheidenden dritten Satz lieferten sich die beiden ein Duell auf Augenhöhe. Weder Zverev noch De Minaur ließ einen einzigen Breakball zu. Die Entscheidung musste deshalb im Tiebreak fallen.

Dort erwischte der Australier den besseren Start und zog mit zwei Mini-Breaks auf 3:0 davon. Ein Doppelfehler brachte Zverev allerdings zurück ins Spiel.

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Auch bei seinem ersten Matchball versagten De Minaur kurz die Nerven. Mit einem weiteren Doppelfehler ließ er die Chance auf den Sieg liegen. Zverev wehrte anschließend auch den zweiten Matchball ab.

Beim dritten Versuch war es schließlich so weit: Ein Rückhandfehler des Deutschen besiegelte dessen Aus. De Minaur durfte über seinen ersten Finaleinzug in Wien jubeln.

Alcaraz wartet im Finale

Der 27-Jährige ist damit der erste Australier, der bei den Erste Bank Open das Endspiel erreicht hat. Dort wartet allerdings eine besonders schwierige Aufgabe. Gegen Carlos Alcaraz hat De Minaur bislang alle sechs Duelle verloren.